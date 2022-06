Interzicerea centralelor individuale din blocurile noi mai aproape ca niciodata. Proiectul este deja in avizare. Ministrul Mediului, Barna Tancosz, a vorbit in cadrul forumului energetic regional FOREN despre stadiul in care se afla proiectul privind interzicerea centralelor individuale din blocurile noi. „Proiectul de Hotarare de Guvern este in avizare la minister si pana la finalul lunii va intra in circuitul de avizare interministerial. Sper sa fie sustinut si de Guvern si de celelalte ministere”, a spus ministrul Mediului. Ministrul a prezentat pentru prima data proiectul la finalul anului…