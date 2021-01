Stiri pe aceeasi tema

- Maine va incepe etapa a doua de vaccinare, in care vor fi incluse persoanele aflate in grupele de risc, dar și anumiți angajați din domenii cheie. Premierul Florin Cițu spune ca obiectivul principal al campaniei de vaccinare este ca țara noastra sa ajunga la 100.000 de vaccinari pe zi, iar in luna septembrie…

- Transportul maritim de marfuri a inregistrat o scadere de 17% in Uniunea Europeana, in trimestrul doi din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, pe fondul restrictiilor globale impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Directorul general al CFR Calatori, Dan Costescu, anunța ca in 2021 compania are in plan sa repare și sa modernizeze in jur de 440 de vagoane, insa este dependenta de bugetul pe care il va primi. “Pentru acest an, noi ne continuam planurile asa cum le-am stabilit si le-am anuntat inca de la inceputul…

- Costurile acestei afaceri transfrontaliere dubioase sunt imense pentru statul roman si sunt aferente celor 12 posturi de parlamentari „generati” de cei 600.000 de basarabeni rezidenti in Romania, dar care nu voteaza niciodata, ei folosind cetatenie ca trambulina pentru a putea pleca la munca in Europa…

- In perioada 18-19 noiembrie 2020, Romania a organizat conferința online „Educație financiara pentru copii și tineri in Europa de Sud-Est (SEE)”. Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului de asistența tehnica derulat de OECD și International Network on Financial Education -INFE (la care BNR…

- In sezonul 2020 al GT amp; Prototype Challenge, unul dintre cele mai cunoscute campionate nationale din Europa, Alex a devenit campion atat la general, cat si la clasa CN. In 2019, Alex Cascatau a devenit primul pilot roman clasat pe podium la cursa de 24 de ore de la Zolder. Momentan, pilotul constantean…

- Transportul feroviar de pasageri a scazut in toate statele membre ale Uniunii Europene in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in contextul pandemiei, insa declinul inregistrat in Romania a fost unul dintre cele mai mici inregistrate la nivelul UE, arata…

