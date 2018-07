Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare citate de Romania TV au dat deja numele unor procurori care ar urma sa-si depuna candidatura pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi. Potrivit legislatiei in vigoare, succesorul Laurei Codruta Kovesi la sefia DNA va fi numit de presedintele…

- Succesorul Laurei Codruta Kovesi lasefia DNA va fi numit de presedintele Klaus Iohannis, care va primi propunerea de la Tudorel Toader, ministrul Justitiei. Presedintele poate refuza propunerile ministrului.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Tudorel Toader ca acesta trebuie sa spuna adevarul oamenilor și sa recunoasca public ca ”a fost recompensat pentru poziția sa in favoarea infractorilor de care asculta cu un nou mandat”.Intrebat duminica la Suceava despre declarația lui Toader,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat printr o postare pe Facebook ca a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT. Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a domnului Oliver Felix Banila in functia…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, s-a declarat convins ca seful statului va lea deciziile cele mai bune pentru Romania. "PNL este alaturi de presedintele Romaniei. Suntem convinsi ca presedintele va lua deciziile cele mai bune pentru Romania. Am spus din capul locului ca nu exista nicio prevedere…

- Curtea Constituționala a dat caștig de cauza ministrului Justiției, Tudorel Toader și il constrange pe Klaus Iohannis sa semneze decretul de revocare pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește și: CEDO condamna Romania pentru inchisorile CIA - Suma URIAȘA pe care trebuie sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca afirmatiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la raportul GRECO reprezinta "o lipsa de respect" fata de un grup de state si de experti care au lucrat serios si obiectiv pentru a prezenta situatia reala din Romania cu privire la…

- PNL susține intervenția ”oportuna” a președintelui Klaus Iohannis in ceea ce privește contestarea legilor justiției la CCR și la Comisia de la Veneția, a declarat miercuri Ludovic Orban. El a mai spus ca liberalii solicita demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader.