Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Viorel Badea, candidat la sefia DIICOT, a afirmat vineri ca una dintre cauzele pentru "toate framantarile" din sistemul judiciar este ca nu intotdeauna liderii din justitie s-au raportat in mod etic la functie. "In opinia mea, una dintre cauzele pentru toate framantarile din sistemul judiciar…

- Te supara acneea? Ea nu este determinata intotdeauna de o ingrijire deficitara a pielii sau de cosmetice nepotrivite, ci poate avea la baza afectiuni grave. Astfel, zona de pe fata in care acneea se instaleaza spune multe despre ceea ce se intampla in corpul tau. Nu intotdeauna cauzele acneei sunt hormonale,…

- Ziarul Unirea Grefierii vor sa BLOCHEZE sistemul judiciar din cauza ca li se taie PENSIILE SPECIALE. Cea mai mare pensie a unui grefier este de 16.000 de lei lunar Grefierii vor sa BLOCHEZE sistemul judiciar din cauza ca li se taie PENSIILE SPECIALE. Cea mai mare pensie a unui grefier este de 16.000…

- Premierul Ludovic Orban a explodat cand a fost intrebat de reducerea bugetului dedicat educației, buget pe care PNL vrea sa iși angajeze raspunderea pana in 23 decembrie.Citește și: BREAKING Reprezentanții polițiștilor au primit INTERDICȚIE la discuțiile privind eliminarea pensiilor speciale…

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, relateaza Agerpres. Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor…

- Circa 4.000 de familii din Buzau nu beneficiaza de apa calda si caldura din cauza unei avarii aparute in sistemul centralizat de incalzire. Directorul regiei de termoficare spune ca oamenii nu vor beneficia de cele doua servicii pana duminica, cel putin. Directorii a trei licee din municipiu au cerut…

- Seful Cancelariei primului-ministru, Ionel Danca, a afirmat miercuri, 13 noiembrie, la breafingul sustinut dupa sedinta de Guvern ca fostul prefect de Vaslui, Eduard Popica, a demisionat din functie, ”probabil in urma rezultatelor proaste obtinute in judetul Vaslui pentru candidatul PSD”. In realitate,…

- Numarul agentilor de paza si securitate plasati sub control judiciar in dosarul privind scandalul produs in Caracal in noaptea de 24 octombrie a ajuns la cinci, dupa ce procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal au dispus aceasta masura fata de alte doua persoane angajate la firma…