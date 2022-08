Stiri pe aceeasi tema

- Italiana Samantha Cristoforetti realizeaza joi prima iesire in spatiu a unei astronaute europene pe Statia Spatiala Internationala (ISS), potrivit imaginilor difuzate de NASA, informeaza AFP.

- SC Administrator Imobile și Piețe SRL scoate la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice: 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit); 2. spațiu…

- SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL scoate la licitatie publica cu strigare , in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice : 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit); 2.…

- Primul interviu al președintelui rus de la inceputul operațiunii speciale din Ucraina. Vladimir Putin a comentat cel mai fierbinte subiect din ultimele saptamani - decizia Washingtonului de a trimite noi arme la Kiev.

- Interviu cu primarul Marcel BARJOVEANU Atestate documentar la 1409, cu denumirea de Porcești, dupa numele proprietarului de moșie din acele timpuri, satele Moldoveni și Hociungi au fost și raman repere importante ale zonei sudice a județului Neamț. Aici a funcționat o unitate agricola care a obținut…

- Astronautul german Matthias Maurer, care s-a intors pe Pamant de pe Stația Spațiala Internaționala, a spus ca razboiul din Ucraina poate fi vazut cu ochiul liber din spațiu, potrivit postului german ARD TV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 17 mai a fost o zi de vesti bune pentru fanii titlurilor Remedy, dar nu va ganditi la vreun Max Payne 4, ci la doua alte jocuri indragite ale companiei. E vorba despre Control si Alan Wake, ale caror sequel-uri au iesit la lumina cu extra detalii, plus un bonus legat de un serial Alan Wake. AMC, creatorul…

- Endava, compania britanica de software, pornește intr-o caravana Connect.IT, o serie de evenimente pe diverse teme tehnice in care pasionații de tehnologie vor avea ocazia sa afle direct de la profesioniști care sunt noile tendințe in industria IT-ului. Primul eveniment al seriei va avea loc maine,…