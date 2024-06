Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (22 de ani) a oferit prima reacție dupa calificarea Romaniei in optimile Euro 2024. Interviul aparatorului de la Tottenham a fost intrerupt de colegii care au sarbatorit cu manele aceasta performanța uluitoare. Dragușin s-a bucurat din plin de succesul naționalei. Fundașul a fost integralist…

- Fundașul central al lui VfB Stuttgart, Hiroki Ito (25 de ani), semneaza cu Bayern. Jucatorul dorit și de Tottenham ii costa pe bavarezi 30 de milioane de euro. Ange Postecoglou, managerul lui Radu Dragușin la Tottenham, a declarat in mai multe randuri ca și-ar mai dori un fundaș central in lot. Ceea…

- Radu Dragusin, cel mai scump fotbalist roman din toate timpurile,a declarat ca obiectivul echipei naționale la EURO 2024 este ieșirea din faza grupelor. Fotbalistul legitimat la Tottenham a vorbit despre modul in care el și restul tricolorilor vor aborda Campionatul European din Germania. Incepem cu…

- Tottenham, echipa la care evolueaza Radu Dragușin (22 de ani), este interesata de transferul lui Vanderson (22), fundașul dreapta de la AS Monaco. Cei de la Tottenham cauta un inlocuitor pentru Emerson Royal, fundașul dreapta care are șanse mari sa paraseasca capitala Angliei in aceasta vara. Givemesport…

- Radu Dragușin (22 de ani) a fost integralist la Tottenham in victoria 3-0 de pe terenul lui Sheffield United, din ultima runda a sezonului de Premier League. La finalul partidei, internaționalul „tricolor” a postat un mesaj de mulțumire pentru modul in care a fost primit la Londra. Radu Dragușin a fost…

- Radu Dragușin i-a enervat la culme pe fanii lui Tottenham in ultima sa apariție, impotriva celor de la Manchester City. Fundașul roman a avut parte de cea mai buna prestație de cand a fost transferat la Tottenham, dar cu toate acestea fanii au cerut imediat sa fie dat afara! Deși se luptau pentru a…

- Fundașul central Radu Dragușin (22 de ani) i-a enervat la maxim pe fanii celor de la Tottenham, infrangerea de pe teren propriu cu Manchester City, scor 0-2, intr-o partida restanta din runda #34 din Premier League. Cei de la Manchester City aveau mare nevoie de o victorie pentru a urca pe primul loc…

- Brennan Johnson a deschis scorul pentru Tottenham, in minutul 5, din pasa lui Timo Werner. Gazdele au reusit sa egaleze in minutul 19, cand a marcat Kurt Zouma, iar meciul s-a echilibrat. Tottenham a fortat victoria, dar nu a marcat si meciul s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, informeaza news.ro.…