Stiri pe aceeasi tema

- pentru Marcel Tolcea Un cuvant bine citit se pune firesc intr-un foșnet al pielii care ii primește așezarea, care il Post-ul EDITORIALUL CULTURAL – Gabriel ENACHE – Foșnetul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 15 la Puterea a Cincea, de Melania Cincea, Editura Humanitas Interviul jurnalistic este o insoțire, este o stare creata de Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Blindaj fara fisuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Noaptea plec, noaptea ma-ntorc, de Florin Lazarescu, Editura Polirom Cuvintele prozei propun de obicei apropierea și cunoașterea modurilor cum ii Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – O zi din viața lui Pavel apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- pentru Ilinca Bernea Pentru ca am avut și pentru ca am folosit același vis așezat atat de firesc in lumina Post-ul EDITORIALUL CULTURAL – Gabriel ENACHE – Sub semnul lunii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- intr-un buchet de raze scapate in mișcarile apei sarate de mare s-a simțit pentru un moment caldura uitata in corpul Post-ul EDITORIALUL CULTURAL – Gabriel ENACHE – Momente și cuvintele lor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ochiul inimei, de Marcel Tolcea, Editura Diacritic Exista poezie care iși lasa cuvintele sa fie vizibile odata cu titlul Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Subtitlu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Draga Radu, unu: Ai indraznit sa te așezi bine și sa ințelegi superputerile poeziei, in toate acele capacitați ale Post-ul INTERVIUL DE AUGUST – Gabriel ENACHE – ochi in ochi/ Interviul de august, cu Radu VANCU apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- cuvintele se așaza firesc in poveștile care le pot conține așezarile, ele pot spune cel mai bine despre curenții cunoscuți, Post-ul EDITORIALUL CULTURAL – Gabriel ENACHE – Despre cuvinte și despre așezarile lor apare prima data in Gazeta Dambovitei .