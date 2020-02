Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul acestui an, la Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava funcționeaza Clubul de Educație Juridica "Lawspective", club ce are ca scop promovarea educației juridice in randul liceenilor, a unor aspecte relevante ale sistemului judiciar din Romania, adaptate tinerei ...

- Jucatoarea Elena Gabriela Ruse a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Rusia este favorita in meciul din Grupa Mondiala a Fed Cup, dar spera ca echipa Romaniei sa produca surpriza in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. "Ma asteptam sa incep eu prima, asa se intampla de obicei. Chiar le-am spus…

- Știrile și manifestarile din week-end dedicate Micii Uniri, i-au provocat nostalgie Biancai Purcarea. Vocalista trupei Cobzality, distribuita in musicalul de succes „Mamma Mia!”, și-a adus aminte cu drag de orele de istorie din Colegiul Hasdeu, de pe vremea in care facea pregatire pentru Bacalaureat.…

- Romania se afla pe locul 64 din 119 in intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 55), Kazahstan (locul 54), Rusia (locul 48) sau Cehia (locul 25).Citește…

- Un muzeu virtual al foametei din Basarabia ( muzeulfoametei.ro ) a fost creat de doi istorici. Acesta a fost creat cu scopul de a familiariza vizitatorii cu subiectul foametei organizate, informeaza IPN. Acesta este un proiect al doctorului in istorie din Republica Moldova - Mariana Țaranu și a profesorului…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, marti, de reprezentativa Suediei, cu scorul de 34-22 (14-9), in al doilea meci din grupa principala II, la Campionatul Mondial din Japonia, anunța news.ro.Citește și: Lovitura pentru Adrian Nastase! Decizia luata azi . Tot marti…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care are loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Romancele s-au calificat in grupele principale, insa a ratat orice șansa la…

- ROMANIA a reluat participarea cu stand național la expoziția internaționala de mobila din Rusia, iar rezultatele sunt pe masura. Alaturi de SIMEX, 14 mari producatori romani reprezinta ROMANIA la expoziția de mobila și design MEBEL, care se desfașoara la Moscova, in perioada 18 – 22 noiembrie 2019.…