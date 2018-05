Presedintele SUA, Donald Trump, este controversat atat in Statele Unite ale Americii cat si in Europa dar, "cand te uiti dincolo de controversa, exista o claritate in scopul politicilor externe", apreciaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, expertul in politica externa James Carafano. "Trump este controversat in America, nu ne surprinde ca este controversat si in Europa de Vest. Cand te uiti dincolo de controversa si o dai deoparte, exista o claritate in ceea ce priveste scopul politicilor externe ale Statelor Unite, asta nu poate fi contrat", a spus Carafano. La randul sau, Rebeccah L. Heinrichs,…