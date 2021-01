Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, a efectuat, marti, o vizita de ramas-bun la Palatul Victoria, unde a avut o intrevedere cu primul-ministru Florin Citu, in cadrul discutiilor fiind subliniata continuarea cooperarii in cadrul proiectelor bilaterale, inclusiv cel referitor la…

- Un acord de grant a fost semnat miercuri intre Trade and Development Agency (USTDA) si Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN), ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, remarcand la eveniment ca acesta este inca un pas inainte in consolidarea relatiei bilaterale in domeniul Energiei. Grantul…

- Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman a participat, luni, la o vizita de ramas-bun la Ministerul de Externe. Statele Unite schimba ambasadorul din Romania. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu i-a transmis lui Adrian Zuckerman „aprecierea parții romane pentru activitatea (…) pe parcursul mandatului acestuia…

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, iși incheie mandatul din Romania. MAE roman a anunțat ca ministrul Bogdan Aurescu l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, „in vizita de ramas-bun”. Zuckerman a fost numit in 2019 de catre Donald Trump, al carui…

- Ieri, premierul interimar Nicolae Ciuca a fost decorat, la Ambasada Statelor Unite ale Americii din București, cu Legiunea de Merit (in grad de ofițer) pentru recunoașterea meritelor din timpul desfașurarii activitații de șef al Statului Major al Apararii, din perioada ianuarie 2015 – decembrie 2019,…

- Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este unul dintre pilonii pe care se bazeaza apararea tarii noastre si a contribuit semnificativ la dezvoltarea Fortelor Armate romane, a declarat premierul interimar, Nicolae Ciuca, la Ambasada SUA, cu prilejul decorarii sale cu Legiunea de Merit (in grad…

- Via Carpathia, proiectul de infrastructura cu care americanii vor sa lege Marea Neagra de Marea Baltica. Discuțiile privind traseul și finanțarea au inceput la Ministerul Transporturilor Iașul și regiunea de Nord-Est a țarii ar urma sa se conecteze cu o șosea și o cale ferata la proiectul american de…

- Astazi 05.11.2020, Presedintele Consiliului Judetean Buzau impreuna cu decanul si pro-decanul Universitatii Politehnice din Bucuresti demareaza un proiect de implementare in Judetul Buzau pentru dezvoltarea tinerilor aflati in cautarea unui job sau continuarea studiilor.