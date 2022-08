Interviu ZDI Alexandru Rafila – Subiectul: pile, șpăgi și lipsă de saț în spitale. Vor fi bani pentru Institutul Inimii? Al doilea ministru care vine la Iasi si se pronunta pe sansele de finantare ale Institutului Inimii de la Miroslava este mai prudent si mai putin optimist decat ministrul Fondurilor Europene, care a fost luna trecuta in oras. Lui Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, i s-a prezentat urmatorul scenariu: Daca Clujul a primit un milliard de euro din PNRR pentru un proiect de metrou facut pe genunchi, nu merita Iasul jumatate din acesta suma pentru infiintarea a doua spitale regionale, de cardiologie si boli respiratorii, care ar consacra orasul ca hub regional al industriei medicale? Ce raspunde… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

