(interviu) Violeta Gașițoi, despre concursul Ombudsman: „Deloc surprinzător. Deciziile continuă să fie luate în altă parte, nu în comisiile speciale” Avocata Violeta Gașițoi, care a luat 6 puncte din 10 in cadrul concursului pentru funcția de Avocat al Poporului, rezultatele caruia au starnit un val de nemulțumiri in societate, spune ca „nu este deloc surprinsa de modul in care acesta a fost organizat”. Intr-un interviu pentru UNIMEDIA , jurista spune ca „din pacate, așa cum și a fost anterior, deciziile privind accederea in funcții importante in stat sunt luate nu de comisiile specializate, ci cu totul in alte parți, in incinta partidelor politice, de exemplu”. Violeta Gașițoi vine cu mai multe recomandari catre guvernare care o va ajuta sa… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei speciale de desfașurare a concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului, Olesea Stamate, a anunțat rezultatele concursului pentru funcția de Ombudsman. Au fost aleși doi candidați, care urmeaza sa fie prezentați joi, 23 septembrie, în plenul…

- Statele Unite ale Americii se tem ca prima intalnire post-pandemica organizata de ONU va declanșa un eveniment super-raspanditor. De asemenea, in cadrul acesteia, se va evidenția inegalitatea puternica a accesului global la vaccinurile Covid-19. In ciuda recomandarii americanilor de a sta acasa, zeci…

- Dupa succesul albumului “Dreamland” si al hit-ului international “Heat Waves”, trupa britanica Glass Animals a lansat piesa “I DON’T WANNA TALK (I JUST WANNA DANCE)”.Materialul “Dreamland” a debutat pe locul 2 in Billboard Hot 200 anul trecut, iar melodia “Heat Waves” a acumulat peste 930 milioane de…

- Un caz care face inconjurul lumii a fost descoperit in Statele Unite ale Americii, asta dupa ce o femeie in varsta de 52 de ani și-a ținut sora cu probleme speciale captiva intr-un mod de-a dreptul de groaza. Ea a marturisit in fața polițiștilor ca a facut asta pentru binele surorii, deoarece altfel…

- Florin Cițu este in atenția presei de cateva saptamani, dupa ce a ieșit la iveala ca a fost arestat in Statele Unite ale Americii pentru ca a condus sub influența alcoolului. Florin Cițu, probleme cu legea in America Informația a fost facuta publica in contextul alegerilor din interiorul PNL, iar premierul…

- SONDAJ INSOMAR: Romanii cred ca premierul Florin Cițu ar trebui sa-și dea demisia SONDAJ INSOMAR: Romanii cred ca premierul ar trebui sa-și dea demisia Doi din trei romani sunt de parere ca Florin Cițu ar trebui sa demisioneze din funcția de premier. De asemenea, romanii cred ca acesta nu ar trebui…

- Frontera Resources International LLC (Frontera), companie offshore selectata patru ani și opt luni în urma de Guvernul Filip pentru explorarea, producerea și dezvoltarea resurselor de hidrocarburi din sudul țarii, nu a efectuat nicio activitate în Republica Moldova. În plus, de…

- Dupa mai bine de doi ani in care nu s-au vazut, Saveta Bogdan și fiica ei s-au reunit in Statele Unite ale Americii, unde este stabilita tanara. Momentul revederii a fost extrem de emoționant, ambele izbucnind in lacrimi. Fata interpretei spera sa-și convinga mama sa se mute definitiv la ea.