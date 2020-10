Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, a adus un omagiu, vineri, victimelor incendiului de acum cinci ani de la clubul Colectiv. Diplomatul francez a depus o coroana de flori si s-a recules cateva minute la altarul improvizat in fata clubului. "Un minut de reculegere…

- "Sustinem categoric cota unica de impozitare si nu vom majora taxe" Foto: gov.ro Întreprinderile mici si mijlocii si mediul de afaceri trebuie sa fie "un partener serios al Guvernului", implicat în sustinerea fundamentarilor care sa duca la decizii care au efect în economia…

- Prim-ministrul Ludovic Orban s-a intalnit, marti, cu reprezentantii mediului francez de afaceri, membri ai celei mai mari organizatii patronale franceze - MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), subliniind, cu aceasta ocazie, ca relatia romano-franceza contribuie in mod esential la dezvoltarea…

- Primarul in functie al Sectorului 1, Dan Tudorache, considera ca "traseul" de pe "foaia de parcurs" cu care premierul vrea sa deconteze cheltuieli de la statul francez nu a ocolit Sectorul 1, care este condus de marti de "aliata PNL", Clotilde Armand."Colonia normala - nu stiu ce cheltuieli…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti, in contextul vizitei pe care o efectueaza in Franta, o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Angel Gurria, si a sustinut, totodata, o alocutiune in plenul Consiliului OCDE in cadrul careia a reiterat…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti consultari bilaterale cu prim-ministrul Republicii Franceze, Jean Castex, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza la Paris, la invitatia omologului francez. Este prima vizita oficiala efectuata de un premier roman in Franta, din 2016, si prima primire…

- Tatal lui Alexandru Rafila, candidat PSD pentru Camera Deputatilor, a fost comandant al Serviciului judetean de Securitate Arad si a fost exclus din Partidul Comunist in mai-iunie 1949, sustine istoricul Mihai Burcea. Tot in anii 40-50, si tatal premierului Ludovic Orban a fost ofiter de securitate…

- Relația defectuoasa cu tatal ei a lasat urme adanci pentru actrița Lily Collins. Legenda rock, Philip David Collins, a facut-o sa aiba multiple nesiguranțe și tulburari de comportament. Totul a inceput dupa ce protagonista serialului „Emily in Paris” și-a vazut parinții divortand, pe cand ea avea o…