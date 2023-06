Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12 – 14 mai 2023, la Constanța a avut loc etapa naționala a Olimpiadei de Lectura „Lectura ca Abilitate de Viața”, pentru clasele V-XII. Competiția s-a desfașurat pe patru niveluri (Nivelul 1 – clasele V-VI; Nivelul 2 – clasele VII-VIII; Nivelul 3 – clasele IX-X; Nivelul 4 – clasele XI-XII)…

- Miruna Costache e eleva in clasa a VII-a. Sarah Tudorache e in clasa a VI-a... Miruna e subțire ca o tija de crin. Sarah e grațioasa și cuminte. Invața la Școala Gimnaziala nr. 3 Slobozia. Și par ireale. De fapt, chiar sunt! Pentru ca amandoua sunt olimpice naționale. Fiecare la cate trei materii! Unele…

- Elevii de la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș vor invața in aceasta saptamana cum se inființeaza și crește o padure, direct de la silvicultori. In cadrul "Saptamanii verzi", ei vor participa la o acțiune de plantare de brazi intr-un sector de pe Valea Salardului. Ioan Comșa, dirigintele clasei…

- Adina-Nicoleta Petruț, eleva in clasa a XI-a la Colegiul Național Pedagogic "Mihai Eminescu", a obținut Mențiune Speciala la Olimpiada Naționala de Pedagogie-Psihologie – licee pedagogice, 2023, disciplina Psihologia Varstelor, competiție școlara desfașurata in perioada 10-12 aprilie, in municipiul…

- David Mathe, elev in clasa a VII-a C la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut medalie de argint la Olimpiada Naționala de Matematica, competiție școlara care a avut loc in perioada 10-14 aprilie 2023, la Cheile Gradiștei, Brașov. Performanța remarcabila obținuta de David Mathe a fost completata…

- 11 elevi ai Școlii Gimnaziale "Dacia" din Targu Mureș s-au calificat la faza naționala a unor olimpiade și competiții școlare. Patru dintre aceștia vor concura (sau au concurat deja) la Olimpiada Naționala de Matematica, trei la Etapa Naționala a Concursului de Geografie "Terra" și cate unul la Olimpiada…

- Școala Gimnaziala „Romulus Guga" din Targu Mureș va avea in curand doua terenuri de sport multifuncționale moderne, a anunțat luni, 3 aprilie, Alexandru Gyorgy, viceprimar liberal al municipiului Targu Mureș. "Saptamana trecuta, a inceput montarea tartanului – un material rezistent la alunecare, dar…