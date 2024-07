Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a mers „acasa” la fosta sotie, Consuelo. Antrenorul roman nu a putut rata ziua fiicei sale cele mari, Adriana, care urmeaza sa implineasca 18 ani. Adrian Mutu a fost insotit de actuala lui sotie, Sandra, cat si de Thiago, fiul pe care il are alaturi de aceasta, dar si de Mario, baiatul sau…

- Oana Mizil, impecabila la fiecare apariție! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca fosta soție a lui Marian Vanghelie are grija sa fie aranjata și atunci cand merge la cumparaturi.

- Fosta soție a lui Hunter Biden, Kathleen Buhle, a depus marturie miercuri despre cum a descoperit prima data ca fiul președintelui SUA consuma droguri, la procesul penal in care procurorii incearca sa demonstreze ca fiul lui Joe Biden a mințit cu privire la dependența lui crack pentru a cumpara ilegal…

- Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioranu, face declaratii șocante despre vedeta, dar și despre fosta lui soție, care i-a daruit un baiat. El recunoaște ca s-a casatorit cu fosta lui soție pentru a-i aduce pachete la pușcarie, iar despre relația cu Cristina Cioran, a spus ca intenția lui a fost…

- Dupa mulți ani in care nu și-au vorbit și mulți le-au crezut dușmance, iata ca acum are loc și marea impacarea. Fosta soție a unui fotbalist de la noi și actuala au devenit prietene și in exclusivitate pentru Spynews.ro avem și declarații. Ce le-a apropiat pe cele doua și cum au decis sa puna punct…

- Oana Mizil reușește sa fie și femeie de afaceri, dar și o mama de succes! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care demonstreaza ca fosta soție a lui Marian Vanghelie se imparte cu succes intre rolul de mama și cel de femeie de afaceri.

- Acuzații grave la adresa unui artist cunoscut! Fosta lui soție a declarat ca și-a uitat copilul, dupa ce s-a recasatorit cu o alta cantareața cunoscuta. Femeia este disperata și a spus ca nu primește sprijin pentru copil din partea lui nici financiar, nici emoțional. Iata cum a reacționat actuala soție…