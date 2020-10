In octombrie, luna dedicata prevenției cancerului la san, este mai important ca oricand sa ințelegem cum putem face diferența intre mituri și informații factuale cand vine vorba de aceasta boala – iar nimeni nu ne poate invața acest lucru mai bine ca un specialist. Victor Titirez este medic specialist in chirugia oncologica a sanului. Cu o vasta experiența in oncologie in Marea Britanie, el profeseaza acum in Romania, in mediul privat. Intr-un interviu exclusiv, el ne-a vorbit despre miturile cu privire la cancerul de san, despre cat de importante sunt procedurile de screening, dar și despre…