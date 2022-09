Stiri pe aceeasi tema

- Serum Institute of India (SII), cel mai mare producator de vaccinuri din lume, a dezvoltat primul ser indian impotriva cancerului cervical, care urmeaza sa ajunga in curand pe piata, au anuntat joi reprezentantii acestei companii farmaceutice si ai Guvernului de la New Delhi, informeaza Reuters și…

- Proiectul pilot „Imbunatațirea calitații vieții pacienților cu afecțiuni oncologice” va fi implementat de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din Romania in colaborare cu institutele oncologice din București, Iași și Cluj-Napoca. Un proiect ambițios pentru tratarea pacienților oncologici a…

- Iubirea dureaza, la romani, in medie, 9 ani și se sfarșește prin divorț. Care sunt soluțiile pentru o relație sanatoasa, explica psihologul de cuplu Domnica Petrovai, intr-un interviu pentru Libertatea. Din 1990 pana in 2020, rata divorțurilor la romani a crescut cu 75%, arata un studiu realizat de…

- Trupele britanice trebuie sa fie pregatite sa lupte impotriva Rusiei, a declarat adjutantul Paul Carney care le-a transmis militarilor sa-i informeze pe cei dragi cu privire la un potențial conflict.

- Cinci state membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv Romania, urmeaza sa trimita pompieri sa lupte impotriva unor incendii violente in Gironde si Landes, in sud-vestul Frantei, anunta joi presedintele francez Emmanuel Macron, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Femeile care iși doresc un ten cu aspect vizibil imbunatațit, pot recurge la un tratament facial de microneedling acasa. Asta nu este ceva foarte complicat, daca se folosește un derma roller. Multe vedete internaționale apreciaza un astfel de tratament pentru ca el le face pielea mai frumoasa, mai neteda…

- Cercetatori din China si din Statele Unite au creat un nou sistem de administrare a medicamentelor pentru a imbunatati tratamentul bazat pe imunoterapie impotriva cancerului cerebral, informeaza agentia de presa Xinhua.

- Proiectul „Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia”, derulat in cadrul Programului Operational Capital Uman in baza unui acord cu Institutul Clinic Fundeni, Fundatia…