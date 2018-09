Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Radu este un adevarat lider in vestiarul Romaniei. Portarul de 21 de ani a tinut un discurs impresionant inaintea meciului cu Bosnia, castigat cu 2-0. Inainte de mesajul propriu-zis, Radu a strigat nu...

- Daniel Isaila a fost selectionerul nationalei U21 si omul care a format generatia care acum, cu Mirel Radoi pe banca tehnica, e la un pas sa se califice la EURO 2019. Acum antreneaza la Al-Hazem, in Arabia Saudita, si a povestit la ProSport LIVE cum a trait meciurile tricolorilor cu...

- Ionuț Radu, portarul naționalei U21, vorbit despre victoria cu Bosnia din prelimariile EURO 2019, dezvaluind ca nu a fost atent la superexecuția reușita de Ianis Hagi din corner pentru ca se lega la șireturi. CALCULE. Naționala lui Radoi mai are nevoie de 4 puncte din doua meciuri pentru a-și asigura…

- Anghel Iordanescu, fostul antrenor al echipei naționale, a comentat succesul reușit de Romania U21 in fața reprezentativei similare a Bosniei, 2-0, in preliminariile EURO 2019. "Felicitari jucatorilor, sunt viitorii mari fotbaliști ai naționalei. Sa-l felcitam pe Radoi, dar și pe Daniel Isaila, care…

- Mirel Radoi e nevoit sa alinieze o cu totul alta formație astazi, contra Bosniei, fața de cea care ar putea juca la un eventual Euro. Romania U21 - Bosnia U21 e astazi, de la 19:00, liveTEXT pe GSp.ro și in direct pe Pro X. Meciul de diseara e decisiv pentru generația lui Florinel Coman, Dennis Man…

- Echipa nationala Under 21 a castigat meciul cu Portugalia, 2-1, meciul fiind crucial pentru calificarea la Euro 2019. Elevii lui Radoi au jucat cu doi oameni mai putin, Nedelcearu si Ivan fiind eliminati, iar portarul Ionut Radu e eroul echipei dupa ce a aparat un penalty in minutul...

- Cotat cu 7 milioane de euro conform transfermarkt.com, mijlocasul roman, Razvan Marin, este un exemplu pentru tinerii fotbalisti. Are 22 de ani, este titular la Standard Liege si a fost convocat de selectionerul Cosmin Contra pentru debutul echipei nationale a Romaniei in Liga...

- Croația va juca miercuri contra Angliei, in semifinalele Campionatului Mondial. Meciul va fi in direct pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.RO. Croația s-a calificat in semifinale dupa ce a trecut la penalty-uri de Danemarca, 3-2, și d Rusia, 4-3. De fiecare data Ivan Rakitici a transformat lovitura decisiva.…