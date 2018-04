Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine, referitor la protestele din ultimele zile, organizate de cadrele medicale, legate de modul in care se acorda sporurile, ca nu toata lumea trebuie sa primeasca sporuri maxime.

- Primele doze de imunoglobulina, 1.000, au ajuns miercuri in Romania, de la Crucea Rosie din Austria, fiind livrate catre SC Unifarm, iar alte 3.850 de doze vor ajunge vineri, a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. In cursul lunii aprilie vor mai ajunge in țara mai multe tranșe de 600, 800…

- Primele doze de imunoglobulina, 1.000, au ajuns ieri in Romania, iar alte 3.850 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania maine, in conditiile in care, lunar, pacientii din Romania au nevoie de 5.000 de doze. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la Digi24.In cursul lunii…

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, astazi, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria. In țara, nu mai exista nicio doza…

- Managerul institutului de boli infecțioase Matei Balș, dr Adrian Streinu Cercel a solicitat, oficial, autoritaților acesat lucru, iar saptamana aceasta va avea o discuție in acest sens cu ministrul Sanatații. Daca ministrul Sorina Pintea și ceilalți reprezentanți ai autoritaților se vor lasa convinși…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis, in noaptea de sambata spre duminica, o asistenta, dupa care s-a sinucis. Cei doi aveau o relatie personala si motivul ar fi de aceasta natura. Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca va trimite o echipa…

- Sorina Pintea a mai sustinut ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. 'Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…