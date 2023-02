Stiri pe aceeasi tema

- Ricardo Caria, portughezul indragostit de țara noastra revine in Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, urmand sa susțina nu mai puțin de trei concerte la Porto Arte in perioada 3 – 5 februarie, evenimentele urmand sa se desfașoare sub genericul Fado. „Anul 2023 se anunța a fi pentru mine un an al…

- Novak Djokovic scrie istorie la Australian Open 2023. Jucatorul sarb s-a calificat in finala competiției unde il va infrunta pe Stefanos Tsitsipas, caruia i-a transmis un mesaj haios la finalul meciului din semifinale. „Nole” a fost 373 de saptamani pe primul loc mondial și daca va caștiga turneul se…

- S-a reluat programul cu publicul la ghișeele centrelor de incasari pentru taxe și impozite locale din municipiul Pitești Pentru evitarea aglomerarii la ghișeele centrelor de incasari, Primaria Pitești va recomanda PLATA ONLINE A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE. Municipalitatea ofera opțiunea on-line pentru…

- Europarlamentarul Pro Romania Corina Cretu a fost prezenta saptamana aceasta la Pascani unde a declarat ca ultimii trei ani de guvernare au fost dezmagitori in ceea ce priveste nivelul de trai al romanilor. Tocmai de aceea, fostul comisar european ii incurajeaza pe cetateni sa mearga la vot la urmatoarele…

- La sfarșitul saptamanii trecute, clubul Hamei din Timișoara a fost gazda unei petreceri cu muzica electronica puse la cale de catre colectivul suedez Technoasis. Conform descrierii oficiale colectivul de DJ suedez din orașul Malmo abordeaza „un techno rapid saturat cu trance, cu doze substanțiale de…

- La sfarșitul saptamanii trecute, clubul Hamei din Timișoara a fost gazda unei petreceri cu muzica electronica puse la cale de catre colectivul suedez Technoasis. Conform descrierii oficiale colectivul de DJ suedez din orașul Malmo abordeaza „un techno rapid saturat cu trance, cu doze substanțiale de…

- Programul de lucru cu publicul la ghișeul Serviciului Rutier, in perioada 30.11-04.12.2022, este urmatorul: MIERCURI-DUMINICA 08.00-10.00. Totodata,precizam ca testul pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, in vederea reducerii perioadei de suspendare, NU se va susține in data de 1.12.2022.…

- Norzeatic și Quinta Sparta vor susține un concert special la Timișoara, la sfarșitul acestei saptamani, unde melomanii vor avea parte și de cațiva invitați speciali. Quinta Sparta e un proiect nou al unei gaști mai vechi – Norzeatic (microfon/electronice), Tavi Scurtu (baterie și producție), Tzuc (scratches…