- Rata somajului in Romania se situa, la finele lunii mai, la 3,09%, cu 0,01 puncte procentuale sub nivelul din luna anterioara, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) și citate de Agerpres. Astfel, in perioada analizata, numarul total de someri a fost de…

- Agentii economici din Romania pun la dispozitie 43.724 de locuri de munca, in timp ce numarul posturilor vacante disponibile in Spatiul Economic European (SEE), prin reteaua Eures, este de 158, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a transmis ca absolvenții de liceu și de facultate au dreptul la un ajutor in valoare de 330 de lei, timp de 6 luni.”Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care in termen de 60 de…

- 24 mai 2024 Comunicat de presa8.429 participanti la cursurile organizate de ANOFM in primele patru luni ale anului 2024 In primele patru luni ale anului 2024, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor…

- Social AJOFM Teleorman / 1929 de persoane, incadrate in munca in primele patru luni ale anului mai 22, 2024 12:26 Activitatea de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza Programului national pentru ocuparea fortei de munca elaborat anual de catre Agentia Nationala…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,14%, la sfarsitul lunii martie 2024, in crestere de la 3,06 la suta, fața luna anterioara, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante,…

