Stiri pe aceeasi tema

- Membrii formației byron vor susține un concert extraordinar la Timișoara vineri, 10 martie, de la ora 21, la D’arc. Trupa a luat naștere in 2006 și au lansat de atunci șapte albume de studio și trei DVD-uri live. La sfarșitul lui 2019 byron au lansat cel mai recent album de studio – noua – compus […]…

- (,,Realizez ca pe Hristos il tradeaza cel mai ușor creștinul, adica prietenul, nu strainul”). Interviu cu preotul paroh al Catedralei Ortodoxe ,,Sfantul Nicolae” din Bacau, Eduard COZMA, doctor in Teologie Dogmatica Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in opera, in discursul…

- Invitatul spectacolului din Piața Unirii care a deschis oficial evenimentul Capitala Culturala Europeana 2023 Timișoara, Fritz Kalkbrenner, a devenit cunoscut in lumea intreaga datorita piesei „Sky and Sand”. Piesa compusa de fratele sau Paul Kalkbrenner a devenit un imn mondial și ancora muzicala a…

- Transportul public va fi gratuit in weekendul care urmeaza in Timișoara, unde are loc deschiderea oficiala a programului Capitala Europeana a Culturii. „In weekend, transportul public va fi gratuit. Este weekendul deschiderii Capitalei Culturale și avem peste 130 de evenimente in 32 de locații. Va fi…

- Fanii muzicii folk din Timișoara au avut parte la sfarșitul saptamanii trecute de o noua intalnire cu Mircea Vintila, care a susținut nu mai puțin de trei concerte la Porto Arte. Spectatorii care au asistat la recitalurile artistului care are porecla de lordul muzicii folk romanești au reușit sa creeze…

- Duo-ul romanesc de muzica electronica Sixtee Seconds, compus din timișoreanul Alin Petrescu și clujeanul Ionuț Nimigean a reușit sa se catapulteze in randul amatorilor de petreceri din țara noastra, seturile lor care includ influențe din soul, disco, breakbeat și techno fiind apreciate in cadrul unor…

- Pana la finalul lunii februarie, toți beneficiarii eligibili vor primi acasa cardul de energie. Plațile se vor putea efectua incepand cu 20 februarie. Prima tranșa de 700 de lei va putea fi utilizata pana la 30 iunie 2023. Ministrul Marcel Boloș și directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana,…

- Cum vor fi distribuite cardurile de energie. Poșta din Alba va lucra la capacitate maxima. Ce se intampla daca nu ești gasit acasa Poștașii din Alba sunt pregatiți pentru distribuția voucherelor de energie electrica, in valoare de 1.400 de lei. Directorul Oficiului Județean de Poșta Alba, Daniela Vaduva,…