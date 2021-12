Stiri pe aceeasi tema

- Compania romaneasca de Transport al Energiei Electrice SA „Transelectrica” intenționeaza sa-și deschida in Republica Moldova o reprezentanța. Acest lucru a fost anunțat de catre ambasadorul țarii noastre in Romania, Victor Chirila, noteaza Noi.md cu referire la realitatea.md. Potrivit ambasadorului,…

- Președintele Maia Sandu efectueaza, astazi, o vizita oficiala la București, la invitația omologului sau Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis o intampina pe Maia Sandu la Palatul Cotroceni, transmite Știri.md. Reamintim ca in cadrul vizitei urmeaza sa fie semnate…

- Comisia Europeana a confirmat miercuri ca va avea "discutii tehnice" cu Minskul privind repatrierea in tara de origine a migrantilor blocati la frontiera dintre Belarus si Polonia, noteaza AFP. Comisia "va purta discutii tehnice despre repatrieri cu Inaltul Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor…

- Victor Chirila este noul ambasador al Republicii Moldova in Romania, decretul numirii sale in aceasta funcție fiind publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza MOLDPRES. El a mai exercitat functia de consilier la Ambasada Republicii Moldova in SUA. Victor Chirila, 50 de ani, are studii de masterat…

- Ședința Cabinetului de miniștri a inceput cu aprobarea mai multor numiri și eliberari din funcții. Victor Chirila a fost numit in funcția de Ambasador al Republicii Moldova in Romania. El are studii de masterat in politici europene și este licențiat in istorie.

- Conferinta anuala a ONU privind schimbarile climatice, cunoscuta și sub numele de COP26, a inceput duminica in orasul scotian Glasgow, dupa ce a fost intarziata un an din cauza pandemiei. La invitatia Natiunilor Unite, peste 120 de lideri de stat și reprezentanti ai guvernelor din aproximativ 200 de…

- Victor Chirila, președintele Asociației pentru Politica Externa, este candidatul agreat in calitate de ambasador al R.Moldova in Romania. Comisia politica externa și integrare europeana a Parlamentului ar urma sa examineze astazi un aviz consultativ in acest sens, informația fiind confirmata pentru…

- Inaltul Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor Unite (UNHCR) a anuntat luni ca 184 de migranti ilegali au fost salvati in largul coastelor libiene si intorsi in vestul Libiei, informeaza marti agentia Xinhua. "184 de persoane au fost returnate in aceasta seara la punctul rafinaria de petrol…