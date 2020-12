Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Bacau, Valentin Ivancea, a declarat, marti, in urma unei intalniri avute cu rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, candidat PSD la Senat, ca la nivelul judetului…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ,,George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, a informat vineri, 20 noiembrie, ca un numar de 264 de studenți, inclusiv studenți internaționali din cadrul UMFST și-au exprimat opțiunea de a lucra voluntari…

- Marcel Ciolacu a facut aceasta precizare in studioul ziarului Libertatea, intrebat cum comenteaza faptul ca "Vasile Dincu ar mai fi fost pe lista de propuneri a Gabrielei Firea" in ce priveste postul de prim-ministru. "Doamna Gabriela Firea este un foarte bun comunicator, presedintele organizatiei…

- Reputat profesor universitar, rector din 2012 al, actualmente, Universitații de Medicina, Farmacie, Stiințe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei a facut pasul spre politica, spre Partidul Social Democrat (PSD) in luna octombrie a.c. și va deschide lista pentru…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a fost inclusa, in premiera, in prestigiosul clasament academic World Subject Rankings 2021, la domeniul Medicina (Clinical and Health). Potrivit rectorului instituției, prof.dr Leonard Azamfirei, rezultatele…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Tirgu Mures a devenit unul dintre vicepreședinții Consiliului National al Rectorilor din Romania, fiind ales in cadrul unei reuniuni a plenului CNR desfașurata in aceste zile la Brașov. La eveniment au participat…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost inclusa, in premiera, intr-unul dintre cele mai prestigioase clasamente mondiale ale universitaților: World University Rankings 2021. Rezultatele date publicitații includ 1.527 universitați din intreaga…