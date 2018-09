Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a vorbit despre planurile de viitor pe care le are in tenis. „Vreau sa mai castig Grand Slam-uri pentru ca este foarte frumos momentul, vreau sa mai raman pe locul 1, vreau sa ma trezesc in...

- Eliminata in primul tur de la US Open, Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) s-a intors in Romania și a filmat un clip dedicat brandului german Mercedes. In timp ce a efectuat un test-drive, Simona i-a acordat un scurt interviu lui Catalin Ștefanescu, ambasador al Mercedes in Romania. Halep a vorbit despre…

- Roger Federer (37 de ani, 2 ATP) și Stan Wawrinka (33 de ani, 151 ATP) au oferit un meci pe cinste in sferturile turneului Masters 1000 de la Cincinnati. Federer s-a impus in trei seturi, scor 6-7, 7-6, 6-2, dupa o partida superba care a durat doua ore și 19 minute. ...

- Actrita americana Jennifer Aniston (49 de ani) a vorbit cu sinceritate despre divortul de actorul american Justin Theroux (46 de ani), despre motivul pentru care nu a facut un copil pana acum si presiunea uriasa pusa de presa si societate pe umerii vedetelor. De asemenea, a dezvaluit ca a avut mai multe…

- Interviu cu Viorica Oleinic, profesoara de limba și literatura româna la Liceul ,,Prometeu-Prim” din Chișinau. A absolvit Literele, la USM, și Bussines și Administrarea Afacerilor, la ASEM. Dupa nașterea celui de-al doilea copil, a revenit în învațamânt…

- Cei patru copii si antrenorul lor, care au ramas blocati in pestera Tham Luan din Thailanda, vor fi scosi la suprafata simultan, a anuntat seful echipei de salvare, anuntand demararea celei de a treia faze a operatiunii de salvare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ortho Institute recomanda ca fiecare copil sa fie evaluat din punct de vedere ortodontic pana la varsta de 7 ani. Daca acesta are dintii inghesuiti, incalecati, erupti in afara gingiei, un maxilar ingust sau orice alta complicatie orala,...

- Medicul stomatolog Ciprian Deaconu, din Ramnicu Valcea, vorbeste despre obiceiurile nesanatoase ale romanilor, dar si despre beneficiile tehnologiilor de ultima generatie in tratamentele stomatologice si despre garantia de zece ani pe care le-o ofera pacientilor pentru lucrarile sale. Ofera inclusiv…