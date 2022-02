Interviu online cu Albert Margaritescu, multiplu campion national la haltere: Tema este - Greutatea medaliei de aur intr-un sport cu greutate“

Stiri pe aceeasi tema

- Are 18 ani, este un impatimit al sporturilor pe doua roți, iar de curand și-a trecut in cont un prim titlu important: pe cel de campion național la categoria Motociclism Viteza. Prietenii il descriu ca pe un tanar liniștit, care nu și-a pus niciodata mintea cu motorul. Cu toate acestea, vara lui 2021…

- Toma Iorga, celebrul jucator și antrenor de rugby, s-a stins din viața la 60 de ani.De origine din București, acesta a inceput rugby-ul ca junior la Clubul Sportiv Locomotiva, sub indrumarea lui Vasile Constantin-Mao.In 1978 Toma Iorga a devenit campion național, dupa care a facut pasul ca antrenorat,…

- Aproape 90 de loturi propuse pe 19 decembrie intr-o prima zi in cadrul acestei licitatii internationale online, care a inclus diverse bunuri precum tricouri, sepci, incaltaminte sport, un apartament, o casa, un tablou doua masini BMW, o cutie cu trabucuri sau televizoare, au fost puse in vanzare pentru…

- Silviu Ispas este cel care i a indrumat primii pasi in atletism, la nivel de liceu, celui care avea sa devina un mare campion si recordman national. Fostul mare atlet Ilie Floroiu a anuntat astazi, cu tristete, ca a trecut in nefiinta, la Constanta, Silviu Ispas, cel care i a fost profesor de educatie…

- In contextul actual, cand tot mai mulți comercianți se indreapta spre mediul online, comerțul electronic devine din ce in ce mai intrebat in randul antreprenorilor. Incepand cu 2018, cand FinComBank a lansat serviciul E-commerce , și pana astazi, Banca numara mai mulți clienți care și-au dezvoltat sau…

- Patrick a inceput natatia sub indrumarea celebrului Razvan Florea medaliat olimpic in 2004 , cel care il pregateste si astazi. Inotatorul de 16 ani are deja o intreaga vitrina de medalii. La loc de cinste intre trofeele sale stau nenumaratele titluri de campion national si medalia de argint obtinuta…

- Are 22 de ani și tocmai a devenit campion național la categoria 77 kg la lupte greco-romane. Poate ca aceasta informație nu va mira, dar surprinzator este ca aceasta performanța a fost obținuta in condiții speciale. Adrian Agache lucreaza cat e ziua de lunga pe șantier, iar seara lasa salopeta și ...

- Un turist a fost muscat de vipera in Piatra Craiului și a fost salvat rapid cu ajutorul unui campion national la ciclism, aflat intamplator in zona, la antrenament. Salvamontistii spun ca, desi este greu de crezut ca trebuie sa te feresti de vipere in decembrie, cazul atipic arata ca nimic nu este imposibil.…