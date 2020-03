INTERVIU Olympus Mons, începuturi de drum Underground-ul românesc are un nou suflu, odata cu apariția tinerei trupe Olympus Mons. Creația lor amintește de perioada de aur a doom-gothicului sfârșitului anilor ’90 și începutul primei decade a secolului XXI. Muzica lor face nota discordanta cu o scena româneasca de metal infestata de metalcore. Prima apariție în public a avut loc pe 28 februarie, în Beraria H, evenimentul fiind unul extrem de reușit, reacția spectatorilor prezenți fiind una pe masura. Placut surprins de calitatea versurilor, cât și de partea instrumentala, am decis sa stau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bilt-Grunwald Irina Bilt (n. 1876, Baia Mare – m. ?, Budapesta) provine dintr-o familie de preoti romani greco–catolici care a jucat un rol important in viata intelectuala si sociala baimareana de la sfarsitul veacului nouasprezece. Tatal ei, Stefan Bilt, a functionat mai multi ani ca paroh protopop,…

- Au trecut 100 de zile de la formarea noii componențe a Guvernului condus de prim-ministrul Ion Chicu. Puterea executiva a avut de soluționat probleme importante ce țin de dezvoltarea economiei moldovenești, in condițiile unei instabilitați politice in interiorul țarii și a unei concurențe acute intre…

- "Salut decizia presedintelui Romaniei de desemnare pentru functia de prim-ministru a colegului meu de partid si de guvern Florin Citu. Este o decizie extrem de importanta, care are ca obiectiv deblocarea situatiei care este creata in mod artificial de PSD si de prelungirile sale institutionale. Decizia…

- Ajunul Anului Nou chinezesc este marcat vineri, cand se așteapta trecerea din Anul Porcului de Pamant in Anul Șobolanului de Metal, considerat un an al noilor inceputuri, al noilor oportunitați și al caștigurilor financiare, noteaza Mediafax.

- Romario Benzar, jucatorul imprumutat la Perugia, a dezvaluit motivul ce l-a facut sa semneze cu echipa din Serie B. Benzar a declarat ca Vlad Dragomir a fost cel care l-a convins.Romario Benzar a povestit, intr-un interviu acordat pentru pagina de Facebook a clubului, cum Vlad Dragomir l-a…

- What's Up a pierdut mai multe concerte pe care acesta le avea programate in perioada sarbatorilor de iarna, dupa ce mai mulți organizatori de evenimente au decis sa rezilieze contractele cu celebrul cantareț. Din aceasta cauza, What's Up ar fi pierdut sume colosale. Iubita lui What's Up, primele…

- Atletul constantean Bogdan Ofiteru a respectat si in 2020 obiceiul sau de a face baie in Marea Neagra la fiecare inceput de an. "Asa se incepe anul la mare. Si iarna se merge la plaja ldquo;, este mesajul cu care a insotit filmuletul postat pe YouTube.Tanarul s a filmat si in luna octombrie a anului…