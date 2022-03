Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 21 martie, artiștii papușari și marionetiștii din lumea intreaga sarbatoresc Ziua Mondiala a Teatrului de Animație. Sambata, 19 martie, și duminica, 20 martie, in ajunul acestei celebrari a artei papușarești, Teatrul Municipal ”Bacovia” iși invita publicul la premiera ”Pinocchio”, dupa Carlo Collodi,…

- O inspirata alegere repertoriala a Teatrului Municipal „Bacovia” a prilejuit un spectacol foarte bine primit de public, care a ocupat toate locurile din sala. Plutea in aer bucuria de a reveni, in condiții normale, la teatru, care este arta de a fi impreuna, o arta vie, prin definiție. Despre „Zapezile…

- Teatrul Municipal „Bacovia” invita publicul spectator la premiera spectacolului „Pinocchio”, dupa Carlo Collodi, regia și scenariul Gabriel Apostol, care va avea loc in zilele de 19 și 20 martie, de la orele 11.00, sala mare a teatrului. Premiera are loc chiar in preajma datei de 21 martie, cand se…

- Teatrul Municipal „Bacovia” prezinta, pe 13 martie 2022, de la ora 18.00, premiera spectacolului „Zapezile de altadata”, de Dumitru Solomon, in regia lui Marius Gilea. Cunoscutul regizor revine la teatrul bacauan pentru a doua colaborare, dupa cea din 2015, la spectacolul „Moara cu noroc”. „Textul lui…

- Daca vreti sa mai gasiti zapezile copilariei, trebuie doar sa va urcati in masina si la mai putin de trei ore de Cluj-Napoca, in Maramures, la Suior, veti gasi in aceste zile neaua de poveste. Peisaje de poveste pe partia de la ȘuiorImediat ce treci de Baia Sprie, incepi sa observi cum stratul de zapada…

- In fiecare an, la 15 ianuarie este marcata Ziua Culturii Nationale, data fiind aleasa in semn de omagiu fata de poetul national al romanilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889).Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava marcheaza aceasta zi importanta prin organizarea unui ...