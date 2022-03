INTERVIU. Nu e numai despre 8 Martie: Adevărul despre „lumea femeilor” 8 martie… Femeile se bucura atunci cand sunt apreciate și sarbatorite cu ocazia acestei date care ii sperie pe barbați – la modul umoristic vorbind. Merita femeile sa se simta apreciate doar la ocazii? Doar de 8 Martie? Femeile devin un fel de „stapane ale lumii” doar de Ziua lor Internaționala? Uneori femeile apreciaza niște gesturi facute fața de ele de catre partenerii lor numai la anumite ocazii- zile aniversare spre exemplu, ignorand problemele din relația cu acesta in restul anului. Adevarul este ca „lumea femeilor” reprezinta un Univers complex, cu bune și rele, pe care nimeni nu va reuși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 8 martie este dala la care, anual, in lume este sarbatorita femeia. Ziua Internaționala a Femeii marcheaza realizarile sociale, economice și politice ale femeilor de-a lungul istoriei și drepturile obținute de acestea. Luna martie este, din cele mai vechi timpuri, dedicata femeilor, iar simbolic…

- Sala de spectacole a Caminului Cultural din Deda a gazduit duminica, 6 martie, cu o zi inainte de intrarea in Postul Mare, un spectacol festiv dedicat zilei de 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, eveniment organizat de Primaria comunei Deda. Lucreția Cadar, primarul comunei Deda „Ziua de 8 Martie…

- 8 martie este Ziua Internaționala a Femeii și ne place sa vedem toata dragostea care este impartașita! Surprinde-ți mama, prietenele, surorile, fiicele, matușile și toate femeile fabuloase din viața ta!

- Sarbatorim impreuna femeile din viata noastra! Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va merge, incepand cu luna martie, luna dedicata femeii, la marii angajatori din regiunea Centru.Din grija pentru sanatatea femeii, le invitam pe femeile din grupul tinta 24-29 de ani sa-si ofere…

- Pentru ca este primavara, pentru ca se apropie Ziua Internaționala a Femeii, am dorit sa aducem in fața dvs. doua invitate speciale, doua doamne remarcabile, care cu multa munca și pasiune ii indreapta pe copii spre performanța. Performanța in dans și performanța in sport, in atletism. Este vorba despre…

- Sute de refugiați ucraineni au intrat marți in țara noastra prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Femeile au avut surpriza de a fi primite cu marțișoare și flori. Autorii acestui gest frumos au fost reprezentanții unei asociații nonguvernamentale. Refugiații din Ucraina, primiți cu flori și…