Interviu neconvențional. Sunt un cireș sălbatic… „Ce oameni exceptionali trec pe langa noi, anonimi, si noi admiram prosteste atatia neghiobi, numai pentru ca au vorbit de ei presa si „opinia publica”, numai pentru ca le-a popularizat numele politica si literatura.” Asa zicea Mircea Eliade in Huliganii, iar eu, de regula, nu folosesc citate, ca sa scriu ceva, un text, oricare ar fi el. Dar, de data asta, pe langa faptul ca Eliade imi place foarte mult, zicerea aceasta se potriveste, manusa, celor despre care o sa vorbim azi. Nu sunt in tema cu mondenitatile de la televizor si nici nu am de gand sa fac vreun efort ca sa aflu asa ceva. Presupun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Corcheș iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Logodnicul artistei Carmen de la Salciua se poate mandri cu viitoarea lui soție, asta deoarece ea este foarte atenta la detalii. Ei bine, frumoasa cantareața i-a facut logodnicului ei un cadou inedit, cu care sigur i-a facut ziua excelenta.

- In scopul asigurarii tratamentului egal și a remunerarii egale pentru munca de valoare egala salariaților din ramura culturii, Federația Sindicatelor Lucratorilor din Cultura din Republica Moldova (FSLC) a pregatit mai multe propuneri in vederea modificarii și completarii Legii nr. 270/2018 privind…

- Intre municipiul Campina și orașul Cimișlia, din Republica Moldova, exista un acord de infrațire și cooperare inca din anul 2015. De-a lungul timpului scurs de la acel moment, municipalitatea campineana a mai ajutat in diverse ocazii și sub diverse forme administrația de la Cimișlia. Acum, in cadrul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca decizia istorica a Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de candidat la Uniunea Europeana este o recunoșatere a faptului ca țara sa aparține Europei, și nu este un taram de tranzit, la granița dintre orci și efli, scrie Hotnews.ro…

- Deși se bucura de succes pe plan profesional, artista se gandește sa renunțe la cariera muzicala pentru ca se considera o femeie credincioasa. Astfel, aceasta crede ca ar fi mai aproape de a-l mulțumi pe Dumnezeu.

- Carmen de la Salciua a facut dezvaluiri care i-au șocat fanii, in cadrul unui podcast la care a fost invitata recent. Cantareața a marturisit ca are in plan sa renunțe treptat la muzica, pentru ca industria o face „sa intre in pacat” și chiar sa-i influențeze și pe alții sa faca același lucru. In schimb,…

- Vladuța Lupau și Carmen de la Salciua se bucura de o popularitate fabuloasa printre artistele de muzica populara de pe meleagurile autohtone. Cele doua au caștiguri foarte mari, mai ca s-ar putea duela in incasari.

- In timp ce Armin Nicoara tuna și fulgera in țara, acuzand-o pe Carmen de la Salciua ca i-a furat piesa, artista se roaga in locurile sfinte din Ierusalim, alaturi de iubitul ei și viitoarea soacra. Cantareața a pecat in pelerinaj cu familia și le-a aratat fanilor ei ce a vazut in vizita ei.