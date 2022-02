Interviu neconvențional. Rege și cerșetor. Sau fata care scrie cărți ca pe-o pictură O femeie puternica, deșteapta, cu simțul umorului și-al observației, talentata, normala, intr-o lume in care normalul tinde tot mai mult, de la zi la zi, sa devina anormal, care și-a facut prieten bun din cuvantul scris. Și, ca pe orice prieten bun, nu-l tradeaza, nu-l lasa in urma, nu se dezice de el. O femeie dreapta, care spune lucrurilor pe nume, care e sincera și tranșanta și care picura din condei povești fara seaman. A facut lansari de carte in țara și dincolo de fruntariile ei, are un roman tradus in limba spaniola. Iar producatorii de la Hollywood au sarit, repede, sa faca un film dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anca Vereanu, medic primar stomatolog, este antreprenor din 2003, deținand o clinica de stomatologie, in București, care, de altfel, ii poarta și numele (Clinica Dr. Vereanu). Cu o vasta experința in domeniu, Vereanu a declarat ca nu se va opri sa...

- ■ povestitorul din Humulesti, desi nu avea drept, a urmat totusi cursurile Scolii de catiheti de la Falticeni ■ totul s-a datorat unui „artificiu“ ■ De la moartea lui Ion Creanga, pe 31 decembrie 2021, s-au implinit 132 de ani, prilej cu care Complexul Muzeal National Neamt l-a readus in actualitate…

- Desi bucurestean la origini, putini stiu ca acesta a crescut si copilarit la bunici, undeva aproape de Iasi. Curajul de a fi noi insine. Un curaj pe care putini il au, desi majoritatea cred cu inversunare ca ei actioneaza, simt ori traiesc doar pentru ei. Nu multi sunt oamenii care reusesc sa ramana…

- Keanu Reeves a donat 31 de milioane $ pentru cercetarea și eradicarea cancerului. In acest moment cea mai populara vedeta din industria cinematografica de la Hollywood, dupa recenta lansarea a noului ”Matrix” (premiera ce a avut loc pe 22 decembrie, 2021), actorul s-a lipsit de 70% din onorariul sau.…

- Sambata dimineața, in jurul orei 5:55, un barbat de 43 ani, din Republica Moldova in timp ce conducea autotractorul pe DN 2 pe raza localitații Roșiori, comuna Foraști, pe direcția Roman catre Falticeni, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat de 49 ani din orașul Bumbești-Jiu, județul…

- Interviu cu directorul Anda CAEA – Doamna director, ce reprezinta pentru dvs, ca director și cadru didactic, școala, ca instituție? Școala reprezinta un mediu educațional profesionist, la standarde europene, focalizandu-și eforturile pentru ca elevii sa dobandeasca competențele necesare inserției sociale,…

- Actorul Alec Baldwin a declarat, in cadrul unui interviu televizat, ca nu este raspunzator pentru impuscarea mortala a directoarei de imagine pe platoul de filmare a westernului ''Rust'', spunand ca si-ar fi luat singur viata daca ar fi crezut ca este vina sa, informeaza Reuters. In cadrul…

- Fostul international roman Ciprian Tatarusanu, portarul echipei AC Milan, a declarat, intr-un interviu acordat cotidianului ''Corriere dello Sport'', ca penalty-ul aparat argentinianului Lautaro Martinez, in derby-ul cu Inter Milano (1-1), este cel mai frumos din cariera sa. "Am aparat atatea…