Interviu neconvenţional: Dumnezeu a urcat la prima… Ce faci, ce simti, ce zici, cand interlocutorul tau, un baiat tanar, inteligent, talentat, toba de carte, iti spune, din primele momente ale dialogului pe care il initiezi cu el, astfel: nu fac parada cu treaba asta, dar sunt nascut cu paralizie cerebrala? Ce zici si ce simti si ce faci, tu, om fara problema asta? Ce?!? N-ai timp sa faci si sa gandesti nimic din astea, caci baiatul asta vivace si, clar, puternic, vine tot el cu raspunsul: „si-s destul de capos, incat sa nu vreau scaun cu rotile”. Tu, care citesti, sa ai problema asta, ai plange? Te-ai victimiza? Ai poza in omul amarat? Cati dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezența urșilor in localitați, dar și atacurile, au devenit un fenomen scapat de sub control de catre statul roman. Oamenii ajung sa fie uciși sau mutilați pe viața pentru ca nu au fost luate la timp masurile necesare. Peste 6 mii de persoane au sunat anul acesta la 112 pentru a semnala prezența sau…

- Profesorul și antrenorul de judo Radu Abalaru (72 de ani) s-a stins din viața in cursul zilei de luni spre marți, conform Federației Romane de Judo. „Dupa o lunga și grea suferința, profesorul de judo de la LPS Mircea Eliade din București, Radu Abalaru, a incetat din viața. O viața pe care și-a petrecut-o…

- Ramona Badescu a fost invitata la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, unde a raspuns sincer celor mai incomode intrebari. Actrița a vorbit și despre fostul soț, baronul italian, cu care a fost casatorita timp de 7 ani. Actrița a decis sa spuna acum tot adevarul despre casnicia de 7 ani cu baronul…

- Anamaria Prodan a ținut sa clarifice și zvonurile potrivit carora s-ar fi sarutat cu omul de afaceri Eduard Irimia, in fața soției lui. In cadrul emisiunii „Teo Show”, impresara a facut primele declarații. „Arabii se pupa de trei ori, așa este la ei. Ne-am pupat de trei ori și am ținut sa-i mulțumesc…

- Inaltpreasfintitul Teofan, mitropolit al Moldovei si Bucovinei, a sustinut o predica la finalul Liturghiei de duminica, 31 octombrie, in care ii indeamna si pe credinciosi, dar si pe preoti, sa se intoarca la cartile sfinte si sa nu astepte sa le cada in fata minuni din cer. IPS Teofan a amintit de…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu poate trece peste pierderea fiului sau de acum 35 de ani. Baiatul avea 18 ani și a a murit in somn. ,„Cel mai mare regret al vieții mele este ca mi-a murit fiul la 18 ani. In rest, nu am regrete in decursul vieții. Nu ține de noi, ține de Doamne-Doamne,…

- Sorin Pușcașu a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la „Survivor Romania”. La cateva luni dupa terminarea show-ului, viața acestuia s-a schimbat total și asta pentru ca in curand, el și iubita lui, Laura, vor deveni parinți.Invitați in platoul Wowbiz.ro, cei doi viitori parinți au povestit…

- „In vremea aceea Iisus, ridicandu-Si ochii catre cer, a zis: Parinte, a venit ceasul! Preaslaveste pe Fiul Tau, ca si Fiul sa Te preaslaveasca, precum I-ai dat stapanire peste tot trupul, ca sa dea viata vesnica tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Si aceasta este viata vesnica: sa Te ...