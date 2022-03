Interviu neconvențional. Doamna Eminescu Brusc, ca furtuna de vara ce se iteste din nimic, ziarista din mine a vrut sa iasa, sa tot iasa, la prim plan. Drept care, scriitoarei care sunt, i-a tras vreo doua linii la palma, i-a susurat sa paraseasca scena, pentru o vreme, si sa treaca la colt. Asa ca, aici, acum, o luam gazetareste. Sau nu? Si ce face un ziarist, cand nu scrie reportaje, nu efectueaza vreo ancheta, nu-și baga nasul prin știri? Bravo! Ia interviuri. Scrie povesti. Ba, chiar romane. Adevarate. Despre – si cu oameni – adevarati. Ca painea. Si ca vinul. Si ca rapele. Si ca piscurile. Si ca viata. Ei, oamenii. Georgiana Vaju… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vasilica Ilie este o tipa talentata intr-ale scrisului. Si un om bun, cu suflet deschis. Si, ca mine, ca multi dintre voi, fata de la tara, care mai poarta, inca, mirosul pamantului in rarunchi. Care mai stie cum firul de iarba tresalta vesel din orice. Si care n-a uitat nici satul de odinioara, nici…

- In Targoviste, fosta Capitala a Tarii Romanesti vreme de 318 ani, au domnit 40 de voievozi, dar nu toti si-au pus amprenta asupra locurilor stapanite, precum Mircea cel Batran. Voievodul a tinut sa dezvolte drumurile comerciale cu Brasovul si cu Braila.

- Analistul politic Cozmin Gusa sustine ca pandemia a fost creata artificial pentru a bulversa societatea si pentru a imbogati China, in conditiile in care industria Pharma a facut bani frumosi din tratamentele oferite infectatilor, dar si din presupusa profilaxie. Gusa spune ca resposabili de pregatirea…

- Smiley a fost luat prin surprindere in aceasta dupa-amiaza de o intrebare pe care i-a adresat-o chiar o persoana apropiata. Ei bine, pe moment, indragitul artist nu a știut cum sa reacționeze sau ce raspuns sa ofere, insa la doar cateva ore dupa a scris un mesaj cu care și-a impresionat marea comunitate…

- Inventatorul vaccinului romanesc anticoronavirus spune ca serurile de pe piața blocheaza imunitatea naturala și dau dependența. Cercetator in cadrul Oncogen, Virgil Paunescu, spune ca imunitatea naturala a organismului e deturnata prin vaccinare, care produce un raspuns prea puternic in corp.…

- Pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne a scris in seara in care Moș Nicolae era așteptat in casele romanilor sa puna daruri in ghete despre solicitarea unui șofer cu permisul suspendat. „Intrebare primita pe Facebook MAI:-“Eu am permisul suspendat 3 luni. Ca tot vine Moș Nicolae asta seara,…

- Atmosfera a devenit tensionata la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Adina Halas și Raluca Dumitru au avut discuții aprinse in culisele emisiunii, chiar inainte de filmari. Adina Halas a fost scoasa din sarite in culise de Raluca Dumitru. Atmosfera a devenit tensionata intre cele doua concurente, vedetele…