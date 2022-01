Interviu neconvenţional… Cu un poet din Constelaţia Fierbinţi Pe sistemul eu Jane, tu Tarzan, asa am vorbit prima data cu Petre Ion Stoica. Eu din Ad… Ma rog, cum se numeste comuna in care m-am nascut. Eu, adica el, din Fierbinti. Adica, destul de apropiati, din punct de vedere geografic al localitatilor de bastina. Ceea ce, oriunde in lume – si nici virtualul nu face exceptie – este o treaba nu doar buna, ci foarte buna. Prietenia se leaga mai repede, exista posibilitatea sa poti sa vorbesti despre lucruri pe care le stii sau chiar sunt comune, pot sa fie la registru si amintiri. Si ne-am pus, mari, pe poveste – ca-nainte mult mai este – si, iaca, frate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a nu te alege cu kilograme in plus, ar trebui sa mananci maximum patru sarmale cu puțina smantana sau cu o felie subțire de mamaliga.Aceste patru sarmale au in jur de 280 de calorii, iar alaturi de smantana sau de mamaliga valoarea energetica ajunge la 350 de calorii.

- Smiley a fost luat prin surprindere in aceasta dupa-amiaza de o intrebare pe care i-a adresat-o chiar o persoana apropiata. Ei bine, pe moment, indragitul artist nu a știut cum sa reacționeze sau ce raspuns sa ofere, insa la doar cateva ore dupa a scris un mesaj cu care și-a impresionat marea comunitate…

- Daunezi imi puneam o intrebare retorica: vom plati cu toții același preț pentru gazul rusesc sau in continuare vor achita plațile „cosmice” numai fricoșii, vorba liderului separatist Krasnoselsky? Raspuns la acea intrebare deloc retorica am primit mai degraba decat imi imaginam. Or, pana cand autoritațile…

- La 6 ani de cand a fost prins facand «trafic de influența» in favoarea Episcopiei pentru niște undelemn de candela, ex-președintele Vasile Silvian se intoarce pe ușa din dos la Consiliul Județean. El a fost uns, pardon de expresie, consilier personal al președintelui Pavel, supt comanda directa a ex-prefectului…

- Liderul UDMR a fost prezent, vineri, la sediul Partidului Național Liberal, unde au avut loc discuții de ultima ora, cu liberalii, in privința noului Guvern, pe care a fost desemnat sa-l formeze Nicolae Ciuca. La finele acestor discuții, Kelemen Hunor și Florin Cițu au ieșit in fața presei. ”Astazi…

- Intrebare: Ce va face maine (20.oct) președintele K.W. Iohannis !??Raspuns: Starea de URGENȚA va fi instituita pe teritoriul Romaniei, in contextul epidemiei de coronavirus. Ministrul de Interne devine un soi de superpremier in acest caz. Se va putea guverna (de guvernul Cițu Florin) prin ordine și…

- Ministrul Energiei a explicat cum se vor compensa facturile la energie și gaze pentru clienții casnici. Compensarea se va acorda la consumul mediu, iar 65% dintre cei racordați la gaze naturale vor beneficia de ea. Compensarea va fi posibila printr-o Ordonanta de Urgenta. Se vor compensa consumurile…