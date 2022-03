Interviu neconvențional. Ce-ar fi viața fără iubire? Printre știrile de pe frontul de est – de altfel, o multitudine – indraznim sa picuram peste sufletele cititorilor noștri și puțin balsam de-al zeilor. (Caci, știm noi bine, cei care ne citesc nu se pupa cu zicerea aia cum ca țara te vrea prost. Dimpotriva! Cititorii noștri sunt cei mai cei! Și le mulțumim ca sunt cu noi!). Vorbim, adica, despre carți. Despre oameni care știu calea pe vale a cuvantului scris. Despre bucurii și probleme legate de toate astea. Ce, ați crezut ca la vin ma refer cand zic de balsam de-al zeilor? Lasa ca vorbim și despre vin! Nectar – ala – de-al zeilor. Mai incolo.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Banica se afla in atentia publicului de zeci de ani si a cunoscut succesul cu filmul „Liceenii”, pe vremea cand, potrivit acestuia, cuvantul „vedeta” avea „mult mai multa greutate decat astazi”. Artistul explica ce insemna sa fii artist si/sau vedeta inainte de ’89 comparativ cu perioada din…

- Familia este clar un subiect care nu ar putea fi incadrat nici in cele mai importante categorii din istorie. Cand vorbim despre familie, vorbim despre cele mai adanci sectoare ale sufletului nostru. Despre acele zone care daca sunt atinse chiar si cu un fir de intentie rea, izbucnim. Ai fost vreodata…

- O femeie puternica, deșteapta, cu simțul umorului și-al observației, talentata, normala, intr-o lume in care normalul tinde tot mai mult, de la zi la zi, sa devina anormal, care și-a facut prieten bun din cuvantul scris. Și, ca pe orice prieten bun, nu-l tradeaza, nu-l lasa in urma, nu se dezice de…

- La finalul anului trecut, Larisa Iordache a decis sa se retraga din activitate, insa a ramas in gimnastica din postura de antrenor. Dupa cea de-a șaptea operație suferita pana acum din cauza accidentarilor, Larisa a hotarat ca e mai bine sa mearga pe drumul antrenoratului. Iordache a explicat ca inca…

- In urma succesului primelor premii, pentru care s-au primit peste 2.000 de candidaturi anul trecut, editia din 2022 va celebra noi exemple inspiratoare de transformari pe care initiativa isi propune sa le aduca in vietile noastre, in spatiile in care traim si in experientele noastre de zi cu zi. La…

- Prelevarea de organe de la pacienți aflați in moarte cerebrala inseamna o noua șansa la viața poate chiar pentru șase sau șapte alte persoane. Totul depinde de refuzul sau de acceptul familiei posibilului donator, dar și de munca echipei medicale care lucreaza in Terapie Intensiva, care identifica la…

- De data aceasta, de Craciun și de Revelion, de la masa lui Nicu Paleru va lipsi, din nefericire, una dintre cele mai importante persoane din viața lui. Este vorba despre mama lui, care s-a stins din viața atunci cand nimeni nu s-ar fi așteptat, in urma cu cateva luni. Iata cum va arata acest Craciun…