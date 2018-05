Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document care va sta la baza realizarii unui "program major de inzestrare" pentru Fortele Navale din Romania. "Am revenit aseara din Grecia, (...) am vizitat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca atribuirea numelui Regelui Ferdinand I Academiei Tehnice Militare demonstreaza pretuirea Armatei Romane acordata inaintasilor si ctitorilor Romaniei Moderne. "A atribui denumirea numelui Regelui Ferdinand I Academiei Tehnice Militare din Bucuresti…

- Candidatul pentru functia de ambasador al tarii noastre in Statele Unite, vicepresedintele PDM Cristina Balan, isi propune sa consolideze relatiile bilaterale dintre Chisinau si Washington pe toate dimensiunile.Alexei Lungu: Cat de dificil v-a fost dvs.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj-Napoca, ca in cei 14 ani de cand a aderat la NATO, Armata Romana a trecut prin schimbari radicale, iar acum este un partener ce isi indeplineste toate obligatiile si care este dat ca exemplu. …

- Nou acord de cooperare militara intre Grecia si Romania Foto: MApN. Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Republica Elena, Panos Kammenos, au semnat, astazi, la Bucuresti, un acord ce va permite identificarea si fructificarea unor noi oportunitati de colaborare militara între…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca se doreste completarea escadrilei de F 16 cu inca patru avioane, iar in viitor se intentioneaza cumpararea a inca 36 de astfel de aeronave. Fifor spune ca, deocamdata, s-a intrebat in SUA daca exista posibilitatea acestei achizitii,…