INTERVIU Ministrul Energiei: Facturile la electricitate sunt mari din cauza comportamentului speculativ al furnizorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii platesc un pret mare la energie din cauza comportamentului speculativ al furnizorilor, care nu au cumparat energie prin contracte pe termen lung, ci au preferat pietele mai scumpe, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr un interviu acordat AGERPRES.Oficialul guvernamental a mai…

- Romanii platesc un pret mare la energie din cauza comportamentului speculativ al furnizorilor, care nu au cumparat energie prin contracte pe termen lung, ci au preferat pietele mai scumpe, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. De asemenea, furnizorii de gaze…

- Adrian Cioroianu face o trecere in revista a felului in care a evoluat Partidul Comunist Roman (PCR), explicand ca Romania nu a fost niciodata comunista, ci mai degraba „comunizata“, caci regimul a ramas intotdeauna o utopie.

- Fondul de Investiții in Energie Kazah-Roman (FIEKR) incepe construcția centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia, o investiție de circa 148 milioane USD. Termenul estimat pentru punerea in funcțiune a noii centrale este finele lunii iulie 2023. „Este un pas important in consolidarea și dezvoltarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți, la Antena 3, ca romanii care nu au incheiat noi contracte de energie pe piața concurențiala vor plati mai mult incepand cu luna iunie. „Cine n-a incheiat un nou contract va vedea un prim semnal de alarma in cursul lunii iunie cand din facturi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca peste 40% dintre clienti au optat pentru piata liberalizata de energie, dar acesta considera ca procentul nu este suficient de mare. „Am trecut de 40% procent de consumatori care au optat pentru piata liberalizata. Nu e suficient,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, joi, ca banii ramasi nefolositi din Planul National de Investitii vor fi folositi tot pentru a se finanta investitii in energie. Suma disponibila se ridica la aproape 800 de milioane de lei, informeaza News.ro. ”Banii ramasi nefolositi din Planul…

- Romania va primi 1,95 miliarde de euro dupa ce Parlamentul European a aprobat Fondul pentru Tranzitie Justa, iar ministrul energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca banii vor fi folositi pentru a-i ajuta pe oamenii din Valea Jiului, Oltenia si Galati.