Interviu: MILION răspunde tuturor curiozitățiilor despre piesa lansată în colaborare cu ASPROIU! 1. Cum ai venit cu ideea pentru aceasta piesa? MILION: Intr-o seara, Asproiu lucra la un instrumental pe Discord. Am intrat pe stream-ul lui sa vad cum suna și mi s-a parut tare. A doua zi am inceput sa inregistrez și m-am conectat profund cu instrumentalul. L-am sunat pe Asproiu și i-am cerut beatul pe mail. La puțin timp dupa am venit cu piesa scrisa și cu structura. 2. Care e starea ideala pentru a o asculta? MILION: Piesa are un sound modern și un vibe motivațional dar, un ritm activ. Starea ideala pentru a o asculta poate fi o stare de euforie. 3. Exista o poveste in spatele versurilor?…

