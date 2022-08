Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 21 iunie 2022, ca proiectul „Scoatere definitiva din fondul forestier și defrișare teren in vederea finalizarii amenajarii Hidroenergetice Rastolița", propus…

- eMM: De unde a inceput totul? Ai fost susținuta de cineva sa incepi meditațiile cu elevii? Patricia: Pasiunea mea pentru matematica a existat de cand ma știu, dar totul a prins contur cand colegii ma intrebau pe mine cum se rezolva și trebuia sa le explic. In anul 1 de facultate aveam o fetita la […]…

- Profesorul Ion Vartic e un nume reper cand vine vorba de interpretarea lui Caragiale, Radu Stanca, Cioran sau Bulgakov. Traiește discret la Cluj, iar cei care-au avut șansa unui dialog cu el depun marturie despre teribilul lui simț ludic, despre generozitatea, eleganța și rigoarea lui.

- Am stat puțin de vorba cu Alexandra, o lapușeanca incredibila, frumoasa din cale afara, talentata și cu unele rezultate la care alții doar viseaza. Printre altele, Alexandra ești și șefa de promoție a Liceului Teoretic ”Petru Rareș” din Targu Lapuș, fiind obișnuita de mica cu performanța. eMM: Cum…

- Unul dintre cei mai mari jucatori pe care i-a avut Romania și, implicit, Minaur Baia Mare este Maricel Voinea. Un nume de legenda, “sfant” pentru oamenii care vin la handbal, alaturi de alte nume mari din istoria handbalului baimarean și de tehnicianul Lascar Pana. Maricel a fost sambata la meciul cu…

- Teatrul Național din Targu Mureș s-a alaturat unui program prin care UNITER iși dorește sa susțina actorii ucraineni. In plus, marțea viitoarea va avea loc o reprezentație a spectacolului „Tache, Ianche și Cadar" iar veniturile din bilete vor ajunge la organizația teatrelor din Ucraina. Spectacolele…

- Baia mare are tineri și are mai ales ONG-uri pentru tineret care au o activitate remarcata la nivel național și chiar internațional, ajungand chiar in finala pentru obținerea titlului de Capitala Europeana a Tineretului. Una dintre cele mai importante asociații, fiind Asociația DEIS, care propune un…

- Conducerea Primariei orașului Sarmașu anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Retehnologizare statie de epurare Oras Sarmasu, județul Mures", propus a fi amplasat in orasul Sarmasu, strada Republicii nr. 1/H. Potrivit unui comunicat,…