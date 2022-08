Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj s-a calificat in grupele Europa Conference League la fotbal, dupa ce a invins, cu scorul de 1-0 (0-0), pe NK Maribor, intr-o partida disputata pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, in mansa secunda a play-off-ului. Unicul gol al intalnirii a fost marcat, in minutul…

- Arrigo Sacchi, fostul mare antrenor al echipei de fotbal AC Milan, va primi Premiul Presedintelui UEFA, joi, la tragerea la sorti a fazei grupelor Ligii Campionilor, informeaza DPA, potrivit gerares. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Universitatea Olimpia Cluj s-a calificat in finala turului preliminar al Ligii Campionilor la fotbal feminin, joi seara, dupa ce a invins formatia nord-irlandeza Glentoran Women cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca.

- Mihai Stoichița (68 de ani), directorul Comisiei Tehnice din cadrul Federației Romane de Fotbal, i-a prezentat marți la pranz, in cadrul unei conferințe de presa pe Emil Sandoi (57 de ani) și pe Daniel Pancu (45 de ani), noii selecționeri ai Romaniei, la U21 și U20. Sandoi a preluat postul […] Articolul…

- Sheriff Tiraspol a invins-o pe echipa din Bosnia si Hertegovina, HSK Zrinjski Mostar, cu scorul 1-0. Formatia antrenata de specialistul croat Stjepan Tomas s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Federatiei Moldovenesti de Fotbal, citat…

- Echipa CFR Cluj intalneste, miercuri, 13 iulie, de la ora 21.30, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, pe Piunik Erevan (Armenia), intr-o partida contand pentru mansa secunda a primului tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. „Nu mai exista echipe mici sau mari, mai ales in Champions League,…

- Arbitrul roman Andrei Florin Chivulete va conduce la centru unul dintre meciurile din primul tur preliminar al noii editii a Ligii Campionilor, programate saptamana viitoare, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Astfel, partida dintre The New Saints FC (Tara Galilor) si Linfield FC (Irlanda de Nord),…

- Federatia franceza de fotbal (FFF) si UEFA au estimat la ''2.800'' numarul ''biletelor contrafacute scanate'' simbata pe Stade de France la finala Ligii Campionilor, a declarat marti pentru AFP o sursa apropiata de acest dosar, confirmind o informatie publicata de RMC Sports. FFF si UEFA au venit cu…