Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea elvetiana Timea Bacsinszky și-a anuntat, vineri, retragerea din tenis la 32 de ani. Ea a jucat de doua ori în semifinale la Roland Garros si a câstigat o medalie de argint la dublu, la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016.Din cauza unor probleme la spate, ea nu a…

- Multiplul campion european si mondial Victor Mihalachi, care face echipa cu Catalin Chirila in proba de Canoe 2 pe 1.000 de metri, a declarat intr-un interviu pentru AGERPRES ca este foarte motivat sa castige o medalie olimpica la Tokyo, pentru ca acesta este visul sau din copilarie. Romania…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a anunțat miercuri ca va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportiva s-a declarat extrem de fericita si onorata și a subliniat ca acesta este visul ei din copilarie.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (79 WTA), in varsta de 30 de ani, a dezvaluit motivul pentru care nu va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice. Sportiva a fost diagnosticata cu o boala din care s-ar putea sa nu-și mai revina. Alți jucatori de tenis au fost nevoiți sa se retraga din sport din…

- Irina Begu este prima jucatoare din Romania care a acces in turul al doilea de la Wimbledon. Sportiva noastra a facut un meci foarte bun cu americanca Katie Volynets, pe care a invins-o la mare lupta, in doua seturi, scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oar și 39 de minute. In primul act am avut parte de…

- Eligibila pentru Jocurile Olimpice, Patricia Țig nu va participa la competiția de la Tokyo, care va avea loc intre 23 iulie și 8 august. Sportiva clasata pe locul 61 WTA și-a motivat refuzul invocand probleme medicale, informeaza TVR.Patricia Țig a afirmat ca nu regreta ca nu va participa la JO din…

- Irina Begu (30 de ani) și argentinianca Nadia Podoroska (24 de ani) au fost eliminate in semifinalele probei de dublu feminin de la Roland Garros, de perechea Bethanie Mattek-Sands (36 de ani)/Iga Swiatek (20 de ani), scor 3-6, 4-6. Bethanie Mattek-Sands și Iga Swiatek le vor infrunta in ultimul act…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, locul 117 WTA, a semnat un contract cu gruparea bucuresteana CS Dinamo, obiectivul ei principal in acest an fiind calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Clubul Sportiv Dinamo devine pe zi ce trece casa marilor campioni ai tenisului romanesc. Ultima jucatoare…