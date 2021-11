Interviu Iuliana Tudor: “Am abandonat visul de a deveni magistrat pentru televiziune”

Stiri pe aceeasi tema

- Miscare neasteptata pe scena politica..PNL va absorbi PMP! Daca la nivel national s-ar putea sa fie un plus politic, la Buzau, cum era de asteptat, lucrurile sunt pe dos – va fi un minus (cu mici exceptii)! Astfel, daca deizia va fi una definitiva, fostul deputat Adrian Mocanu si fostul senator Dorin…

- Opt tineri argeseni, din totalul de 38 recrutati de catre Jandarmeria Arges, au fost admisi la sesiunea de admitere din acest an, la Facultatea de Politie, specializarea Jandarmi din cadrul Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti.

- Visul marelui Ivan Patzaichin ca oamenii sa poata vasli oricand pe raul Dambovita poate deveni realitate. Lipsesc doar avizele de la Primaria Capitalei. Ar fi o sansa pentru a-i apropia pe copii de natura, dar si de sport, spun oficialii care se ocupa de dezvoltarea durabila.

- Filmul "Tara umbrita", de Bohdan Slama din Cehia, a castigat Marele premiu al celei de-a XVIII-a editii a Festivalului International de Film si Televiziune SIMFEST 2021 de la Targu Mures. "Un film ale carui semnificatii depasesc situatia aparent particular a unei comunitati rurale, aflata la granita…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, fara permis, a fost retinut dupa ce a lovit mortal cu masina un barbat, apoi si-a continuat nestingherit drumul. Accidentul a avut loc duminica seara, la Mures si totul a iesit la iveala cand acesta soferul a mers la service ca sa-si repare autoturismul. Mecanicii…

- Tanara de 24 de ani, care a fost ucisa de logodnicul sau la Hincești, și-a inceput studiile la Universitatea de Medicina și Farmaceutica din Chișinau in acest an, dupa ce a finalizat studiile la Centrul de excelența in medicina și farmacie „Raisa Pacalo”. De doi ani era in echipa spitalului „Sfanta…

- Agentia Spatiala Europeana angajeaza, iar Cristian Lazar isi aranjeaza deja dosarul. Are pregatire de astronaut, vorbeste la perfectie limba engleza si are deja in CV mai multe reusite astronomice. Visul de a ajunge astronaut se poate citi atat pe tricoul lui Cristian Lazar, dar mai ales in ochii lui: „Orice…