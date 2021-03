Interviu ISU București-Ilfov: Cât de sigur este să ne apropiem de fereastră în caz de incendiu Cand vine vorba despre incendiu, autoritațile ne recomanda sa nu ne intoarcem, in niciun caz, in locuința cuprinsa de flacari pentru a ne recupera din acte, obiecte prețioase sau bani. Sa incercam sa ne retragem intr-o camera cat mai departata de flacari care sa aiba un telefon sau o fereastra pe care sa o deschidem pentru a respira aer curat, pentru a striga dupa ajutor și pentru a fi observat și salvat de forțele de intervenție. Dupa evenimentul tragic din Constanța de luna trecuta , cand o femeie a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul șase al unui bloc pentru a se salva de incendiu, oficialii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

