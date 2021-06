Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a anuntat reforma institutionala in ministerul pe care il conduce: Vor fi taiate zeci de posturi vacante si cele ramase vor fi transformate in posturi debutante pentru a incuraja angajarea tinerilor in institutie.

- „In ceea ce priveste informatiile aparute despre domnul Razvan Apostol, din ce stiu, acesta avea cazierul curat la momentul angajarii sale in institutie in 2019. Daca se vor adeveri acuzatiile aparute in presa la adresa sa, nu il voi sprijini in continuare pentru un rol in Consiliul de Administratie…

- „In ceea ce priveste informatiile aparute despre domnul Razvan Apostol, din ce stiu, acesta avea cazierul curat la momentul angajarii sale in institutie in 2019. Daca se vor adeveri acuzatiile aparute in presa la adresa sa, nu il voi sprijini in continuare pentru un rol in Consiliul de Administratie…

- Interesul pentru autoturismele pe cutie automata de viteze este tot mai mare in ultimii ani, iar Romania se inscrie de asemenea in acest trend pe piața auto din Europa. Acest lucru se datoreaza faptului ca numarul de astfel de autoturisme rulate care funcționeaza pe cutii automate este tot mai mare,…

- Consiliul de Administrație Chimcomplex, companie controlata de Ștefan Vuza, a admis la majorarea de capital ofertanții care au putut varsa ca prime de emisiune de acțiuni cel puțin 1 milion de euro. In ultimele 6 saptamani s-au purtat negocieri cu 64 de investitori ce au dorit sa subscrie la operațiunea…

- Ioana Stancel: „Pentru viitor ne intereseaza situația sanitara de acum. Societatea nu se poate opri in loc. Nu intram in hibernare. Societatea evolueaza, procesele economice sunt procese vii. Societatea poate avea o anumita toleranța. Sanatatea mentala trebuie luata și ea in calcul. O persoana care…

- RADET Constanta angajeaza personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: referent de specialitate IT 1 post sudor electric si sau autogen 11 posturi automacaragiu macara rutiera Telemac ht 125 2 posturi sofer categoriile B si C 1 post operator auxiliar 3 posturi post compatibil cu calificarea…

- Angajații Casei de Cultura a Municipiului Lugoj respira ușurați! “Desființarea aparatului administrativ al Casei de Cultura a Municipiului Lugoj”, anunțata, la inceputul anului, de catre primarul Claudiu Buciu și care a creat temeri și vociferari printre angajați, nu s-a mai produs.…