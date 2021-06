Interviu. Ionuț Nicolescu, președintele SVN România: Nu se înregistrează niciunul dintre elementele unei crize imobiliare Se indreapta piața rezidențiala, in special, din Romania catre o criza? E vreun risc sa e repete, macar parțial, situația dintre 2008 și 2013-2014? Nu, spune Ionuț Nicolescu, președintele consultantului imobiliar SVN Romania. Romania e, potrivit acestuia, intr-o situație buna acum, chiar daca prețurile locuințelor cresc continuu. Nu exista explozii de prețuri, și asta e foarte important, crede Nicolescu. Puterea: Luand in calcul cifrele actuale, in 2021, se vor construi mai multe sau mai puține locuințe decat in 2020? Ionuț Nicolescu: Primul trimestru din 2021 a adus finalizarea unui numar similar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

