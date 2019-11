INTERVIU Ion Sturza, proprietarul Elefant.ro si ex-premierul Moldovei: Am facut peste 20 de milionari in euro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, afirma ca sprijinul Romaniei pentru Moldova, inclusiv financiar, va continua sa urmareasca interesele cetatenilor din Moldova, realizarea proiectelor bilaterale strategice si va fi strict conditionat de continuarea reformelor esentiale pentru dezvoltarea…

- Uniunea Europeana considera Grecia si alte tari de intrare in Europa drept 'parcari foarte comode pentru refugiati si migranti', a acuzat premierul grec Kyriakos Mitsotakis intr-un interviu aparut in editia de marti a publicatiei germane Handelsblatt, potrivit AFP. In acest interviu, seful guvernului…

- Premierul desemnat al Republicii Moldova, Ion Chicu, apropiat al președintelui pro-rus Igor Dodon, cere joi votul de investitura pentru guvernul sau alcatuit pe repede inainte, in mare parte din consilieri ai șefului statului, noteaza presa de peste Prut. Investirea ar fi o lovitura pentru pro-europenii…

- Ion Sturza, om de afaceri, investitor si proprietarul fondului Fribourg Capital, considera ca jucatorii din piata de eCommerce “s-au batut ca chiorii” in a oferi livrari gratuite sau promotii incredibile, in detrimentul profitului. “In final insa, vrem sa avem si EBITDA pozitiva, iar…

- Umilința mare suferita de echipa nationala de fotbal a Republicii Moldova. ”Tricolorii” au pierdut cu 0-1 meciul din deplasare cu reprezentativa Andorrei in grupa H a preliminariilor Campionatului European din 2020.

- CHIȘINAU, 10 oct – Sputnik. Angajamentul pentru finalizarea gazoductului Iași -Ungheni - Chișinau a fost inclus in Foaia de parcurs ce vizeaza cooperarea in mai multe domenii de interes comun, semnata la Chișinau, pe 9 octombrie, de miniștrii de Externe moldovean și roman, Nicu Popescu și, respectiv,…

- Fribourg Development, diviziunea de real estate a fondului de investitii Fribourg Capital controlat de Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, a semnat vânzarea birourilor Liberty din Cluj catre americanii de la White Star Real Estate si un fond de investitii al unei universitati din…

- Gavrila Pele Balint, fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova a suferit un atac de cord. El a fost supus unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti, iar starea sa este acum una stabila.