Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Dolha, candidata alienței USR-PLUS Campia Turzii pentru funcția de primar, a comis-o in mare stil la depunerea dosarului de candidatura. Ea a aratat ca nu știe nici macar orașul pentru care candideaza. Concret, in dosarul sau, Dolha a spus ca ea candideaza pentru funcția de primar al Municipiului…

- Ioana Mihaila, candidatul USR-PLUS la Primaria Oradea, este in direct la Libertatea, intr-un interviu cu Alina Manolache. Precizam ca este un interviu electoral, platit de USR-PLUS. Facem insa precizarea ca nu am discutat in prealabil nici temele și nici intrebarile. Deci, este un interviu liber. Cadidatura…

- Candidata opozitiei la recentele alegeri prezidentiale din Republica Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat luni ca este pregatita sa conduca tara si a cerut crearea unui cadru legal prin care sa se asigure organizarea de noi alegeri corecte, informeaza Reuters. Intr-o inregistrare video din Lituania,…

- Romanii din Diaspora incep sa se faca remarcați in țarile unde s-au stabilit, la 30 de ani de cand au inceput sa paraseasca țara de baștina. Conaționalii noștri au reușit chiar sa ocupe funcții importante in politica țarilor in care au poposit și care le-au devenit, pe parcurs, casa. Un exemplu, care…

- Interviu cu președintele organizației județene a PMP, Marian Andronache, actual viceprimar al municipiului Suceava și candidat pentru funcția de primar la alegerile locale din septembrie. Andronache a acordat un interviu publicației online www.svnews.ro in care a vorbit despre pregatirea alegerilor…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufoca. Voi susține acel candidat care are șanse de a caștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi sa avem un candidat propriu sau sa facem alianța cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe…

- Lansata candidata USR Plus la Primaria Oradea, Ioana Mihaila a insistat asupra nevoii de verde, in oraș. Candidata la șefia CJ, Simona Bișboaca ar sprijini producatorii locali sa-și formeze o clientela, printre bihoreni.

- Dupa ce, la formarea alianței USR-Plus, Dan Barna aparea in public alaturi de consilierul sau, Andrei Caramitru, cel din urma a ajuns sa-l atace in mod public și brutal pe liderul alianței. Andrei Caramitru recidiveaza și-l ataca dur pe Dan Barna Andrei Caramitru a avut cateva derapaje dure in ultima…