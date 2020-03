Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti, a declarat ca nu se pune problema inchiderii Bucureștiului in contextul epidemiei de COVID-19 din țara noastra.Citește și: Victor Ciutacu…

- Dr. Alexandru Rafila, președintele Societatii Romane de Microbiologie si seful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti, a comentat declarațiile lui Florin Cițu care a spus ca și-a depus mandatul și avand in vedere actuala situație din Romania, anunța MEDIAFAX.„Nu…

- In Romania, exista, in prezent, 200, 250 de epidemiologi, in condițiile in care doar in regiunea Wuhan erau, la momentul apariției noului coronavirus, 9.000 de astfel de medici, a afirmat, luni, la Marius Tuca Show, președintele Societatii Romane de Microbiologie (SMR), Alexandru Rafila, anunța MEDIAFAX.„La…

- Romania nu are nicio șansa sa scape de infectarile cu coronavirus. Președintele Societatii Romane de Microbiologie (SMR), Alexandru Rafila, a spus, luni, la Marius Tuca Show, ca spera ca pana la vara transmiterea virusului sa se faca mai dificil, insa intrevede și posibilitatea unei ciclicitați:…

- În situatia în care în România vor aparea foarte multe cazuri de infecție cu coronavirus, formele usoare si medii vor fi tratate acasa, a declarat joi presedintele Societatii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila."O sa se întâmple exact ca la gripa.…

- Numarul celor care se vor imbolnavi de gripa va creste in saptamanile urmatoare, spune presedintelui Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. Acesta evolutie se bazeaza pe faptul ca exista un numar redus de persoane care s-au vaccinat.Romania se confrunta oficial cu epidemia de gripa. Doar…

- Epidemia de pneumonie provocata de noul coronavirus da fiori comunitații internaționale, care a și inceput sa ia masuri de prevenire. Specialiștii inca nu au reușit sa depisteze sursa microbului, nu cunosc toate caile de transmitere, dar monitorizeaza cu mare atenție posibilele mutații. In China, unde…

- Numarul infectiilor respiratorii acute a inregistrat o crestere semnificativa, de peste sase procente, comparativ cu saptamana trecuta, a spus presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), doctorul Alexandru Rafila.