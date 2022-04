Stiri pe aceeasi tema

- Irina Venediktova, procurorul general al Ucrainei, a dezaluit, intr-un interviu pentru Ana-Maria Roamn, corespondentul Antena 3 in Ucraina, cel mai grav caz documentat de procurori de la inceputul razboiului si pana in prezent.

- Procurorul General al Ucrainei, Irina Venediktova, a dezvaluit, intr-un interviu exclusiv pentru corespondentul Antena 3 in Ucraina, Ana-Maria Roman, ca cetatenii ucraineni trebuie sa primeasca averile oligarhilor rusi si pe cele ale criminalilor de razbo

- Mai multi soldati rusi au fost raniti sau ucisi de civilii ucraineni din regiunea Harvok, prin otravirea alimentelor si a bauturilor alcoolice, a precizat Directia Principala de Informatii a Ucrainei.

- Cel putin 153 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse in urma cu cinci saptamani, iar peste 245 de copii au fost raniti, a anuntat, vineri, Procuratura generala a Ucrainei intr-un comunicat de presa, citat de CNN. Bombardamentele lansate de fortele ruse au afectat, de asemenea,…

- Ana Maria Roman, trimisul special Antena 3 in Ucraina și realizator News Hour with CNN este in Kiev si prezinta cum arata capitala Ucrainei dupa bombardamentele rușilor. Este a 37-a zi de razboi, iar armata lui Vladimir Putin nu da semne ca va pune curand

- Mai multe sate din zona Cernihiv au fost eliberate de armata ucraineana dupa saptamani lungi de ocupație rusa, iar oamenii care locuiesc aici nu și-au ascuns bucuria la vederea militarilor ucraineni. I-au primit cu lacrimi in ochi și cu mancare, relateaza Unian, care preia imagini video postate pe canalul…

- Fostul presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, luni seara, intr-un interviu-eveniment realizat de jurnalista Ana Maria Roman, la „News Hour with CNN” de la Antena 3, ca soldatii rusi au deschis focul asupra civililor și asupra voluntarilor care venisera in Ucraina cu medicamente și hrana.…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi joi, in primele ore la invaziei ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci…