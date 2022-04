Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, susține ca ideea de consolidare al flancului estic al NATO transmite un sentiment de siguranța, dupa ce liderii NATO au decis inființarea unui grup de lupta inclusiv in Romania.Ministrul Apararii precizeaza ca viitorul grup de lupta NATO din Romania și susține ca acest…

- Cați militari profesioniști are armata Romaniei. Ministrul Apararii anunța in ce condiții va putea crește numarul soldaților Armata Romaniei are peste 70.000 de militari profesioniști, fiind una dintre cele mai importante din Europa, a declarat ministrul Apararii, Vasile Dincu. Ministrul Apararii, Vasile…

- Consolidarea flancului estic al NATO transmite un sentiment de siguranța, declara ministrul Apararii. Vasile Dincu spune și cați soldați NATO vor fi in total in Romania, dupa inființarea grupului de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Apararii, clujeanul Vasile Dincu, a spus ca in Romania nu sunt aeronave de lupta ucrainene și ca rușii au lansat un fake news.”Miercuri, 9 martie, purtatorul de cuvant al Ministerului Rus al Apararii a lansat ideea ca pe teritoriul Romaniei ar fi fost relocate aeronave de lupta ucrainene,…

- Primii militari din detasamentul cu care contribuie Franta la Forta de Raspuns a NATO au ajuns, luni seara, 28 februarie, in Romania, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta anunta ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. In zilele urmatoare, alti militari si mijloace tehnice…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a vorbit despre perioada in care va fi inființat grupul de lupta al NATO in Romania. El a spus ca secretarul general al NATO a decis sa se continue negocierile pe cale dubla, astfel incat prin comunicare și dialog sa se iasa din situația de conflict. Cand se inființeaza…

- Primii 100 de soldați americani au sosit in Romania. Este vorba de specialiști care pregatesc venirea celorlalte trupe, a anunțat marți ministrul Apararii, Vasile Dincu, anunța Mediafax. „Suntem pregatiți de multa vreme, din perspectiva logistica. Este vorba și de pregatiri specifice care…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, lau B1 TV, ca cei 1.000 de militari suplimentari care trebuie sa soseasca in Romania ar putea ramane pentru o perioada mai mare de timp daca tensiunile de la Marea Neagra nu vor fi inlaturate. „Așa cum au anunțat oficialii americani, cum am…